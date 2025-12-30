Зарубежный фильм вошел в тройку лидеров российского проката впервые с 2021 года

Впервые с 2021 года в тройку самых кассовых фильмов российского проката вошла иностранная картина — третья часть франшизы «Иллюзия обмана». По итогам 2025 года она заняла третье место по сборам, заработав почти 1,8 млрд руб., что следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино по состоянию на 30 декабря. Об этом сообщает РБК.

© «Иллюзия обмана-3»

Лидером отечественного проката стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Картина при бюджете 978 млн руб., из которых 630 млн руб. были выделены Фондом кино на безвозвратной основе, собрала в прокате 3,3 млрд руб., получив статус самого кассового проекта года.

Вторую строчку рейтинга занял приквел франшизы «Последний богатырь» — фильм «Финист. Первый богатырь». Производственный бюджет ленты составил 1,2 млрд руб., включая 500 млн руб. безвозвратных субсидий Фонда кино. Кассовые сборы картины в кинотеатрах достигли 2,7 млрд руб.

Третье место заняла иностранная картина «Иллюзия обмана 3», что стало первым подобным случаем за четыре года. При производственном бюджете $90 млн фильм собрал в России 1,8 млрд руб., что эквивалентно $22,9 млн по среднему курсу ноября — месяца выхода картины в прокат. Мировые сборы ленты составили около $215 млн, при этом по объему кассы Россию опередил только Китай ($37,6 млн).

Кроме того, в десятку самых кассовых проектов года в российском прокате вошла еще одна иностранная лента — «Дракула» режиссера Люка Бессона, что также стало заметным событием на фоне ограниченного присутствия зарубежных релизов в последние годы.

Всего по итогам 2025 года девять фильмов в российском прокате преодолели планку в 1 млрд руб. сборов — против семи годом ранее и четырех в 2023 году. За период с 1 января по 29 декабря 2025 года кинотеатры собрали более 50 млрд руб., их посетили 117,9 млн зрителей. Общая касса выросла на 9,6% по сравнению с 2024 годом, при снижении посещаемости на 6,7%, что было компенсировано ростом средней цены билета на 17,5% — до 427,5 руб.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова озвучила прогноз ведомства, что кассовые сборы российских кинотеатров по итогам предстоящих новогодних каникул могут превысить 7 млрд руб. В целом, по ее данным на конец декабря, кассовые сборы российских кинотеатров достигли 49,6 млрд руб. При этом доля российского кино в общей кассе составила 77% или 38 млрд руб. в деньгах.