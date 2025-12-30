«Лило и Стич» только в 2025 году заработал $ 4 млрд для Disney

Издание The Hollywood Reporter опубликовало большой материал, посвящённый франшизе «Лило и Стич». Как оказалось, герои знаменитого мультфильма стали одним из главных продуктов студии Disney в 2025 году.

Так, за последние 12 месяцев компания заработала на «Лило и Стиче» более $ 4 млрд. В эту цифру входят как сборы недавнего ремейка (более $ 1 млрд) и его просмотры в онлайн-кинотеатре Disney+, так и продажи различных игрушек, посещения парков аттракционов, театральных постановок и другие способы заработка.

Кроме того, Стич впервые за много лет стал благотворительным лицом компании, опередив Микки Мауса. Именно инопланетный зверёк возглавил тур Disney Holiday Magic, во время которого корпорация раздаёт подарки нуждающимся по всему миру.

В ближайшие годы Disney продолжит делать ставку на «Лило и Стича». Фанатов вселенной ждут продолжения недавнего ремейка, новые театральные постановки, игрушки и другой контент по франшизе.