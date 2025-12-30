Вышли три новые серии анимационного экшена «Киберслав»

Сегодня на «Кинопоиске» состоялась премьера трёх новых серий анимационного экшена «Киберслав». Они уже доступны для просмотра всем подписчикам онлайн-кинотеатра.

«Киберслав» рассказывает историю Киберслава, богатыря при киберкнязе и лучшего охотника на нечисть. Но уважения он за это не получает, потому что он полукровка и вместо руки у него страшная демонская лапа. И тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

В новых сериях главный герой продолжает поиски убийцы княгини вместе с княжной Милославой и демоном Артом. К озвучке персонажей вернулись Иван Жарков, Валентина Ляпина, Глеб Калюжный и другие актёры.