Более 1 млн зрителей купили билеты на финал «Очень странных дел» в кинотеатрах

Уже в Новый год состоится премьера восьмого эпизода пятого сезона «Очень странных дел» — большого финала фантастического шоу. Серию покажут в некоторых кинотеатрах США и Канады как отдельный двухчасовой фильм.

Как рассказал создатель сериала Росс Даффер, затея от Netflix оказалась невероятно популярной. С момента анонса в октябре зрители приобрели более 1 млн билетов на сеансы в различных кинотеатрах — это очень высокий показатель для фанатского события.

Более 1,1 миллиона из вас уже приобрели билеты на финал «Очень странных дел». Заполнены сразу 3500 показов в 620 кинотеатрах, спасибо!

Премьера финального эпизода «Очень странных дел» состоится 1 января на Netflix с русской озвучкой. Последняя серия продлится около двух часов и завершит основную историю шоу.