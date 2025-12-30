Зрительские симпатии: топ-20 атмосферных фильмов для встречи Нового года

Кино - важная часть российских зимних каникул, да и празднования Нового года. Прямо как елка, салаты и бой курантов. Фильмы включают "для фона", когда собираются за столом, или смотрят всей семьей.

При этом набор картин меняется редко. Но мало кто задается вопросом, почему одни и те же фильмы смотрят каждый Новый год. Правильное кино не только заменяет другие развлечения, но и помогает отвлечься от плохих новостей, создает уют и настраивает на отдых. Именно поэтому еще до начала "длинных выходных" многие размышляют, что включить в киномарафон для встречи Нового года.

Наша подборка, подготовленная по результатам изучения зрительских симпатий, поможет вам составить хорошее киноменю на все время праздничного отдыха.

20 лучших фильмов для встречи Нового года

Картина - символ советского Нового года. "Ирония…" - это уже не кино, а эпос. Многие фразы из фильма для русско-советского человека звучат как пароль и отзыв для распознавания своих:

"Пойдём простым логическим путём" - "Пойдём вместе", "Руку сломаешь!" - "Сам сломаю, сам и починю", "Я не забулдыга, я доктор".

На цитаты разобрали не только диалоги - честные и не по-застольному мудрые, - но и стихи, песни и даже сцены вроде приема душа в пальто и шапке персонажем картины.

Непонятно, как из сатиры на тему "какие одинаковые дома строят в советских городах", комедии с абсолютно нелепой интригой (герой в другом городе попадает в точно такую же квартиру, открыв дверь своим ключом) выросла глубочайшая психологическая драма. Скорее всего, создатели пьесы и фильма - писатель Эмиль Брагинский и режиссер Эльдар Рязанов - планировали это изначально. А "как бы сатирический", "народно-хозяйственный" посыл придумали для советского начальства.

Став классикой, картина живет - потому что новые и старые поколения зрителей открывают в "Иронии…" новые смыслы.

Например, недавно на просторах интернета завирусилась идея, что в Ленинград Лукашина отправила… его мама. Потому что ей очень не нравилась Галя, с которой Женя собирался встречать Новый год. Была ли такая мысль у сценариста и режиссера, нам неизвестно, но присмотритесь к поведению старушки… Судя по нему - догадка не лишена оснований.

2. "Карнавальная ночь" (1956 г.)

Еще один, первый в карьере фильм мастера советского кино Эльдара Рязанова. И тоже шедевр. Картина рассказывает историю столкновения бюрократии с жизнью и молодостью, актуальную по сей день.

Действие фильма разворачивается в Доме культуры накануне Нового года. Молодые сотрудники готовят праздничную программу. Их энтузиазм встречает сопротивление товарища Огурцова, назначенного руководить ДК. Он вычеркивает из программы все живое и веселое: фокусы, джаз, танцы…

Интрига строится на том, как молодежь, не вступая в открытый конфликт, переигрывает тупого начальника и устраивает радостную "Карнавальную ночь". Если хоть на один вечер поверить, что такое возможно, то "хорошее настроение не покинет больше вас", как пела в фильме юная и прекрасная Людмила Гурченко.

Заодно вспомните, сколько звездочек можно увидеть на небе (или на бутылке) "вооруженным глазом".

Затейливая комбинация из нескольких русских сказок о справедливости, терпении и награде за доброту, стильно и технологично снятая выдающимся советским режиссером Александром Роу в эпоху, когда еще не было компьютерных спецэффектов.

Злая мачеха, желая избавиться от падчерицы, отправляет ее зимой в лес замерзать. Там Настенька встречает деда Морозко, который награждает ее за доброту, а сестру и мачеху наказывает. Параллельно развивается история Ивана, легкомысленного молодца, который к концу сказки преображается духовно.

Фильм обязательно стоит смотреть, если хотите побывать в сказке. Роу создал целый мир с его магией и красотой. Зимние леса, искрящийся иней, архитектура - все выглядит одновременно волшебно и реалистично. А отрицательные персонажи, хотя и страшные (особенно Баба-Яга в исполнении великого Георгия Милляра), но комичные.

Советская романтическая комедия с элементами фэнтези о любви, науке и волшебстве. Имена героев и место действия (некий институт в маленьком городке, где изучают магию), как и некоторые детали, взяты из повести Аркадия и Бориса Стругацких "Понедельник начинается в субботу".

Однако "Чародеи" не являются экранизацией книги: Стругацкие написали для мюзикла сценарий, не похожий на его прототип. Они не раз переделывали текст по указаниям режиссера Константина Бромберга.

Тщательно подошел постановщик и к выбору актеров. На роль колдуна-карьериста - Аполлона Сатанеева - был выбран один из будущих Воландов, Валентин Гафт. А ведьм Бромберг искал долго. Пробовались Ирина Алферова, Ирина Муравьева, Елена Цыплакова, Наталья Белохвостикова, Елена Проклова, Елена Коренева, Лариса Удовиченко, Наталья Вавилова. Многие "настоящие ведьмы" не прошли по возрасту.

Фильм получился на удивление светлым и оптимистичным, заражающим верой в то, что волшебная палочка недолго будет в руках Сатанеева.

Фильм создан в жанре "рождественская мозаика", заимствованном у западных киношников. Разные люди становятся частями цепочки событий, а истории сменяют друг друга.

Сюжетные линии объединяет идея "шести рукопожатий", согласно которой любые два человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых. Действие происходит в канун Нового года в 11 городах России, в том числе в Москве и татарском городке Бавлах.

Над фильмом работала группа режиссеров под руководством продюсера Тимура Бекмамбетова. В картине задействованы многие звезды российского кино. Среди них Сергей Светлаков, Мария Порошина, Константин Хабенский.

В качестве фонового персонажа в картине участвует на тот момент президент России Дмитрий Медведев. Ведь девочка-сирота из детдома запустила волну событий, сообщив, что она - дочь главы государства, который поздравит ее с Новым годом…

"Елки" стали одним из самых кассовых российских фильмов 2010 года и породили франшизу. В 2025 году вышли уже "Елки-12" - с другими сюжетами, режиссерами и актерами.

Новогодний фильм для всей семьи о восьмилетнем Кевине Маккаллистере, которого случайно забыли дома перед рождественской поездкой суматошного семейства в Париж. Исполнив таким образом тайную мечту многих маленьких детей…

Кевин наслаждается свободой, но сталкивается с реальной угрозой: грабители заметили отъезд семьи и пытаются проникнуть в дом. Режиссер фильма Крис Коламбус смог показать путь ребенка от инфантильности к самостоятельности, не выйдя за пределы комедийного жанра.

Маколей Калкин, Джо Пеши и Дэниел Стерн создали лучший комедийный ансамбль: ловкий ребенок против неуклюжих злодеев. Грабители проходят ловушки, получая травмы: поджог головы горелкой, раскаленная дверная ручка, веревка с утюгом, удар банки с краской…

А игра Кэтрин О'Хара в роли матери Кевина, Кейт, которая отчаянно пытается вернуться к сыну из-за океана, добавляет фильму сердечности. Картина также пропитана духом праздника: украшенные улицы, сцена в церкви.

7. "Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (Home Alone 2: Lost in New York, 1992 г.)

Продолжение предыдущего фильма усиливает тему одиночества и ответственности. Картина остается комедией, но в ней появляется новый смысл: Кевин учится сочувствию тем, кому еще хуже, чем ему.

Во второй части персонаж юного актера Калкина сталкивается с теми же преступниками, но действует увереннее, используя накопленный опыт.

Режиссер сохранил баланс между комедией, сказкой и трюками. И добавил интересные ингредиенты: культовое камео Дональда Трампа и линию одинокой немолодой дамы из Центрального парка, кормящей голубей.

Семья Маккаллистеров вновь собирается в путешествие на Рождество, на этот раз во Флориду. Кевин забегает в самолет, следующий в Нью-Йорк, приняв какого-то пассажира за своего отца, и снова оказывается оторван от семьи…

Нью-Йорк снят в рождественской, праздничной, немного волшебной эстетике 1990-х. Кино на весь год заряжает праздничным настроением и верой в маленькие чудеса.

Анимационный фильм режиссера Роберта Земекиса, сделанный с помощью технологии захвата движения. Актеров облачили в костюмы с датчиками, их движения и мимика в деталях переносились на цифровые модели.

Картина рассказывает о мальчике Крисе, который сомневается в существовании Санта-Клауса. В рождественскую ночь к его дому подъезжает огромный таинственный поезд - "Полярный экспресс". В него Криса приглашает кондуктор ("оцифрованный" Том Хэнкс).

Путешествие - череда волшебных приключений. Крис ездит на лыжах по крышам вагонов, попадает на склад подарков и встречается с Сантой. Причем ему не сразу удается увидеть "рождественского деда": Крис же не верит в сказки…

Хотя фильм сделан не без рассуждений, зрителя он не "грузит".

Чего там по-настоящему много - так это красивой анимации: сияющий в ночи поезд, бескрайние снежные просторы, полярное сияние, праздничные огни города, виды природы - Земекис создал осязаемый волшебный мир.

9. "Клаус" (Klaus, 2019 г.)

Полнометражная анимация от испанского режиссера Серхио Паблоса предлагает новую сказочную версию появления Санта-Клауса.

Некоего Джеспера, избалованного сына почтового магната, папа в качестве последнего шанса на исправление отправляет на Крайний Север, в рыбацкий городок Смиренсбург. Чтобы организовать там почтовое отделение и доставить не менее 6000 писем в год.

Городок расколот многовековой враждой двух семей, жители угрюмы и неграмотны. Поэтому задача выглядит невыполнимой. Все меняется, когда отчаявшийся Джеспер натыкается на хижину плотника Клауса, которая полна игрушек ручной работы. Парень придумывает схему: дети пишут Клаусу просьбы об игрушках, а тот их тайком доставляет.

Это запускает цепную реакцию добра, меняя к лучшему Джеспера, Клауса, детей, город и, в конечном счете, всех, до кого добираются подарки...

10. "Чудо на 34-й улице" (Miracle on 34th Street, 1994 г.)

Картина рассказывает историю о человеке, утверждавшем, что он и есть настоящий Санта-Клаус. Фильм 1994 года - это ремейк классической голливудской картины 1947-го. Оригинал уже стал эталоном рождественского кино.

Версия, снятая режиссером Лесом Мейфилдом, полюбилась многим, в том числе и российским зрителям, благодаря обаянию занятого в роли Криса Крингла - Санта-Клауса - британского актера и аристократа Ричарда Аттенборо. Он создал образ светлого, мудрого и терпеливого человека.

Все начинается с найма на работу в нью-йоркский универмаг седовласого старика Крингла. Он настолько убедителен в роли Санты для детей и искренне верит в это сам, что это вызывает проблемы. Доброта Санты противоречит законам бизнеса, а вера приводит к суду, где требуют доказать, что он не сумасшедший. Но главное для старика - растопить лед в сердце 6-летней Сьюзан, которая не верит в Санту.

Снова "рождественская мозаика" историй любви во всех ее проявлениях - счастливых, болезненных и трогательных.

Режиссер и сценарист - британец Ричард Кертис. Звездный актерский состав: Хью Грант, Колин Ферт, Эмма Томпсон, Алан Рикман, Лиам Нисон, Кира Найтли...

В фильме девять новелл, которые пересекаются:

премьер-министр влюбляется в свою сотрудницу;писатель - в горничную-иностранку (они объясняются в любви друг другу на разных языках, которых не знают);босс некой компании балансирует между женой и молодой сотрудницей;мальчик, потерявший маму, пытается завоевать сердце самой популярной девочки в школе.

Есть история кинодублеров (почти без слов), занятых в постельных сценах, история парня, влюбленного в невесту друга, и даже линия британских парней, едущих в Америку "за девушками".

Для многих людей в мире просмотр "Реальной любви" стал традицией. Фильм пересматривают, чтобы снова почувствовать: "любовь, собственно, везде" (таков один из вариантов дословного перевода названия).

История о бегстве от привычного и поиске себя. А любовь приходит как следствие нового старта.

Две женщины, живущие на разных концах земли, - в солнечном Лос-Анджелесе и в английской деревушке под Лондоном - знакомятся в интернете и решаются на отчаянный шаг. Они меняются на две недели домами, машинами и образом жизни, чтобы сбежать от личных проблем.

Фильм построен не только на контрасте мест, но и на разности героинь. Кейт Уинслет по роли - милая и спокойная журналистка из английской провинции, а Кэмерон Диаз - энергичная, резкая и саркастичная владелица компании в Лос-Анджелесе по производству трейлеров к фильмам.

Картину сняла режиссер Нэнси Мейерс, поэтому там есть безупречный стильный быт, проработанные диалоги и красивые интерьеры. И два разных мира - причем в обоих хочется побывать: уютная "шерстяная" снежная Англия и яркий, солнечный Лос-Анджелес.

Фильм о вере в судьбу и знаки, которые мы часто боимся замечать.

Все начинается в нью-йоркском универмаге в канун Рождества. Джонатан (Джон Кьюсак) и Сара (Кейт Бекинсейл) одновременно тянутся к последней паре черных перчаток. Возникает симпатия. Они проводят вместе волшебный вечер, но оба связаны другими обязательствами.

Сара, верящая в судьбу, предлагает испытание: она пишет свой номер на банкноте и пускает ее в мир, а он записывает свое имя и контакты в книгу, которую продает. Если банкнота или книга вернутся к ним - значит, это судьба.

Проходит семь лет. Герои готовятся к свадьбе с другими людьми, но не могут забыть ту встречу… Чувствуя, что упускают нечто важное, они почти отчаянно, как детективы, начинают поиски друг друга…

Картина подойдет к философскому настроению, которое иногда охватывает в конце года. В фильме все работает на это: диалоги, которые остроумны и лишены пошлости, атмосфера зимнего Нью-Йорка и музыка.

14. "Семьянин" (The Family Man, 2000 г.)

Притча о выборе между карьерой и семейным счастьем. Рождество становится моментом переоценки ценностей и проявления альтернативных сценариев жизни.

Главный герой - Джек, нью-йоркский финансист, холостяк из роскошного пентхауса. Его жизнь - большие сделки, дорогие машины, короткие романы. Он добился богатства и статуса. Но семьи нет: 13 лет назад он расстался со своей возлюбленной Кейт.

И тут "ангел" в виде… чернокожего налетчика с револьвером дает ему шанс все переосмыслить.

Проснувшись, Джек обнаруживает себя в иной реальности. Он не финансист, а продавец шин в штате Нью-Джерси, женат на Кейт, у них двое детей. Вместо пентхауса - уютный, но требующий ремонта дом, вместо "Феррари" - минивэн, вместо красоток и богачей - соседи и родственники.

Ужас постепенно сменяется ощущением тепла. Но… так же без объяснений черный ангел судьбы возвращает Джека в пентхаус и холостяцкую жизнь.

Фильм идеально подходит для вечера, когда есть настроение подумать о жизни.

Кроме того, в этом году на российские экраны вышел отечественный "Семьянин" с Павлом Деревянко в главной роли. Правда, сюжет и жанр этого фильма существенно отличаются от классического. Но можно проверить, удалась ли попытка импортозамещения.

Романтическая история о расстоянии, ожидании и вере в предназначенную встречу. Сэм (Том Хэнкс) - архитектор, который после внезапной смерти жены остался один с восьмилетним сыном Джоной.

Мальчик, чувствуя одиночество отца, в канун Рождества звонит на радио в ночной эфир и рассказывает историю Сэма. Передачу случайно слышит в машине журналистка Энни (Мег Райан) из Балтимора, которая готовится к свадьбе с хорошим, но слишком правильным человеком.

Рассказ незнакомца из Сиэтла вызывает у нее сильнейший отклик… Энни пишет Сэму письмо, где назначает встречу на крыше нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

Письмо попадает в руки Джоны, который видит в Энни идеальную кандидатуру и начинает свое "дело" по их соединению. Главные герои почти не встречаются лицом к лицу на протяжении всего фильма (а если встречаются, то не узнают друг друга).

16. "Гринч - похититель Рождества" (How the Grinch Stole Christmas, 2000 г.)

Действие сказки происходит в мире ктошек - крошечных существ, созданных воображением писателя Доктора Сьюза. В детской литературе США он вроде наших Чуковского или Маршака.

Гринч - зеленый и волосатый, его с детства дразнили и обижали другие ктошки. Поэтому он обиделся и убежал из родного Ктограда в горы, где живет с единственным другом - псом Максом.

Но ктошки и там его доставали - тем, что никогда не звали на праздник. Тогда Гринч решил похитить Рождество - украсть всю атрибутику и подарки. Он нарядился Санта-Клаусом, сделал Максу костюм оленя и на реактивных санях прибыл в город…

Картины про Гринча выпускались и раньше, и позднее, но суперхитом стал только фильм 2000 года с Джимом Керри. Тот не раз хотел бросить эту работу: прыгать и гримасничать в многослойном гриме с протезами было тяжело. Но гонорар в 20 млн долларов стал идеальным обезболивающим.

Анимационный фильм по классической повести Диккенса о человеческом преображении, не менее мрачный, чем книга.

К старому и бессердечному скряге Эбенезеру Скруджу в рождественскую ночь являются духи прошлого, настоящего и грядущего Рождества. Они проводят его через этапы жизни, показывая, как он стал таким, какое горе он причиняет людям сейчас и какое будущее его ожидает.

Режиссер, сценарист и продюсер картины - Роберт Земекис. Он продолжил исследовать технологию захвата движения и в этом фильме довел реализм персонажей до нового уровня. Это не мультфильм, а скорее "цифровая живопись", основанная на мимике и жестах реальных людей.

Главная "звезда" фильма - Джим Керри. Он сыграл с помощью захвата движения семь ролей, в том числе самого Эбенезера Скруджа (в молодости, средних лет и старости), а также всех трех Духов Рождества.

Нетипичный рождественский фильм, где праздник становится фоном для боевика.

Действие картины происходит в канун Рождества в Лос-Анджелесе. Нью-йоркский полицейский Джон Макклейн прилетает, чтобы восстановить отношения с женой, которая работает в японской корпорации "Накатоми". Он приходит на корпоративную вечеринку.

Внезапно здание захватывает группа террористов под предводительством Ганса Грубера. Они берут в заложники всех сотрудников. Макклейну удается скрыться, и он остается единственным, кто может противостоять преступникам, оставшись в огромном пустом здании.

"Теперь я знаю, как чувствует себя фарш в банке", - говорит он, протискиваясь по вентиляционному ходу.

Макклейна сыграл Брюс Уиллис. Его выбрали вместо суперменов вроде героев Сталлоне. "Обычность" Уиллиса сработала: усталый, саркастичный, но упрямый персонаж полюбился зрителям.

Вилли - алкоголик, циник и вор - вместе с карликом Маркусом каждый год устраивается на работу в крупные торговые центры для ограблений. Он - Сантой, Маркус - эльфом. Подельники тщательно выясняют все, что касается сигнализации и сейфов, грабят ТЦ и исчезают.

Однако в новом городке у Вилли все идет наперекосяк: алкоголизм и сексоголизм выходят из-под контроля, он вызывает отвращение детей.

Параллельно вор неожиданно завязывает дружбу с тучным мальчиком Терманом. Ребенок, которого все обижают, дает ему кров в своем огромном доме, где живет только его сумасшедшая бабушка.

Все осложняется, когда Вилли и Маркусу предлагает "крышу" циничный глава службы безопасности магазина. А напарник Маркус решает, что их с Вилли сотрудничеству пришел конец…

Особенности фильма - обилие мата и сцены насилия и полового акта.

При этом картина сочетает все это с трогательной историей двух одиноких и несчастных людей (взрослого и ребенка), нашедших друг в друге утешение.

20. "Старый Новый год" (1981 г.)

Советская сатирическая комедия, поставленная режиссерами Наумом Ардашниковым и Олегом Ефремовым по мотивам одноименной пьесы драматурга Михаила Рощина в 1980 году.

Действие происходит в канун 14 января, Старого Нового года.

В центре - главы семей, Петр Полуорлов (Александр Калягин) и Петр Себейкин (Вячеслав Невинный), интеллигент и рабочий. "Делает куклам голоса, медведя́м пищалки вставляет!" - говорит о занятии отца семейства Себейкиных, сотрудника игрушечной фабрики, его супруга.

Жен по странному совпадению зовут Клавами. Две семьи имеют еще одно сходство: в обеих мужья недовольны жизнью. Между семьями курсирует (потихоньку таскает добро интеллигентов и пьет водку рабочих) старик Адамыч (Евгений Евстигнеев).

Лучшее в фильме - диалоги. Например, такой:

- "Пресс научного прогресса оказывает не только причинно-следственное воздействие на весь биокинез. Он также дает некое жесткое излучение, в котором фатально мутирует любая рациональная идея".

- "Вот это понятно".

Топ-20 новогодних фильмов по категориям

Категория ФильмыКлассика Ирония судьбы; Карнавальная ночь; Морозко; Чародеи; ЕлкиСемейные Один дома; Один дома-2; Полярный экспресс; Клаус; Чудо на 34-й улицеРомантика Реальная любовь; Отпуск по обмену; Интуиция; Семьянин; Неспящие в СиэтлеАнимация Гринч - похититель Рождества; Рождественская историяНестандартные Крепкий орешек; Плохой Санта; Старый Новый год

Классика Нового года: фильмы, без которых не начинается праздник

"Ирония судьбы, или С легким паром!""Карнавальная ночь""Морозко""Чародеи""Елки"

Классика продолжает работать благодаря телевизионной традиции, узнаваемым образам, музыке и цитатам, а также прочной ассоциации с детством и ощущением "настоящего Нового года".

Семейные и уютные фильмы для просмотра с детьми

"Один дома""Один дома-2: потерявшийся в Нью-Йорке""Полярный экспресс""Клаус""Чудо на 34-й улице"

Романтические и душевные новогодние фильмы

"Реальная любовь""Отпуск по обмену""Интуиция""Семьянин""Неспящие в Сиэтле"

Истории о "втором шансе" и "важных решениях", также построенные на контрасте "большого города" и "уютной провинции", хорошо заходят именно во время новогодне-рождественских каникул. Они помогают более спокойно и менее требовательно подвести общие, эмоциональные итоги года.

Анимационные и сказочные фильмы с зимней магией

"Гринч - похититель Рождества""Рождественская история""Клаус""Полярный экспресс"

Для тех, кто устал от классики

"Крепкий орешек""Плохой Санта""Старый Новый год"

Как собрать идеальный новогодний киномарафон

Пошаговый алгоритм

Определить формат вечера (семья, пара, компания).Выбрать 3-5 фильмов разных жанров.Начать с лtгкого, закончить душевным.Оставить классику на кульминацию вечера.

Типичные ошибки

Слишком длинные фильмы подрядОтсутствие смены жанраПросмотр без атмосферы

Где смотреть новогодние фильмы

Онлайн-кинотеатрыТелевизионные каналыБесплатные легальные платформы

20 способов остановить время

Новогодние фильмы - это не просто фон, а часть праздничного ритуала.

Готовый список помогает не тратить время на выбор и сразу найти картину для создания нужного настроения. Как и прежде, для встречи Нового года лучше всего сработают проверенные фильмы плюс 1-2 нестандартных варианта. Они помогут замедлиться, создать ощущение уюта и эмоционально завершить уходящий год.

Часто задаваемые вопросы

Какие новогодние фильмы считаются классикой в России?

Это картины, которые регулярно показывают по телевидению и которые устойчиво ассоциируются с праздником у нескольких поколений зрителей:

"Ирония судьбы, или С легким паром!""Карнавальная ночь""Морозко""Чародеи"

Что посмотреть на Новый год всей семьей?

Лучше выбирать новогодние фильмы для всей семьи с понятным сюжетом, умеренным темпом и ярко выраженной праздничной атмосферой.

Какие фильмы лучше включить в новогодний киномарафон?

Оптимально сочетать классику, семейное кино, романтический фильм и один нестандартный вариант.

Где смотреть новогодние фильмы бесплатно и легально?

На официальных онлайн платформах с бесплатным доступом, а также в новогоднем телеэфире федеральных каналов.

Какие фильмы создают самое сильное новогоднее настроение?

Те, которые вызывают чувство уюта, ностальгии и веры в чудо, независимо от года их выхода.