Известно расписание выхода второго сезона сериала «Больница Питт»

Расписание выхода второго сезона сериала «Больница Питт»

Уже 9 января состоится премьера второго сезона сериала «Больница Питт». Шоу продолжит историю сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. События второго сезона развернутся в День независимости США, который празднуют 4 июля.

В продолжение вновь войдёт 15 эпизодов — их будут выпускать по пятницам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 17 апреля.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 9 января
  • 2-я серия 16 января
  • 3-я серия 23 января
  • 4-я серия 30 января
  • 5-я серия 6 февраля
  • 6-я серия 13 февраля
  • 7-я серия 20 февраля
  • 8-я серия 27 февраля
  • 9-я серия 6 марта
  • 10-я серия 13 марта
  • 11-я серия 20 марта
  • 12-я серия 27 марта
  • 13-я серия 3 апреля
  • 14-я серия 10 апреля
  • 15-я серия 17 апреля