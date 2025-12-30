Известно расписание выхода второго сезона сериала «Больница Питт»

Расписание выхода второго сезона сериала «Больница Питт»
Уже 9 января состоится премьера второго сезона сериала «Больница Питт». Шоу продолжит историю сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. События второго сезона развернутся в День независимости США, который празднуют 4 июля.
В продолжение вновь войдёт 15 эпизодов — их будут выпускать по пятницам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 17 апреля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Больница Питт»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 9 января
- 2-я серия 16 января
- 3-я серия 23 января
- 4-я серия 30 января
- 5-я серия 6 февраля
- 6-я серия 13 февраля
- 7-я серия 20 февраля
- 8-я серия 27 февраля
- 9-я серия 6 марта
- 10-я серия 13 марта
- 11-я серия 20 марта
- 12-я серия 27 марта
- 13-я серия 3 апреля
- 14-я серия 10 апреля
- 15-я серия 17 апреля