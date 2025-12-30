Известно расписание выхода второго сезона сериала «Больница Питт»

Уже 9 января состоится премьера второго сезона сериала «Больница Питт». Шоу продолжит историю сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. События второго сезона развернутся в День независимости США, который празднуют 4 июля.

В продолжение вновь войдёт 15 эпизодов — их будут выпускать по пятницам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 17 апреля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Больница Питт»

