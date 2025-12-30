Вышел трейлер финального эпизода сериала «Очень странные дела»

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер восьмого эпизода пятого сезона сериала «Очень странные дела». Продолжение мистического проекта выйдет в трёх частях: третья и финальная появится 1 января в 4:00 мск.

Сюжет пятого сезона продолжает историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Герои выясняют примерное местоположение злодея и отправляются в Изнанку, чтобы расправиться с ним раз и навсегда.

Пятый сезон станет большим финалом для проекта. Первая часть сезона вышла 27 ноября, вторая появилась в ночь на 26 декабря, а финальный эпизод станет доступен в ночь на 1 января, его также покажут в кинотеатрах.