Что известно о продолжении аниме «Моя геройская академия: Вне закона»

В декабре 2025 года завершился аниме-сериал «Моя геройская академия» — комедийного боевика о мире, где у большинства людей есть уникальные суперсилы. За девять лет и восемь сезонов история о парне без способностей, который мечтает о карьере героя, стала настоящим мировым хитом. В начале 2025-го — почти за полгода до выхода финального сезона «МГА» — аниме обзавелось своим первым спин-оффом. Шоу с подзаголовком «Вне закона» рассказывало о людях со сверхспособностями, которые нелегально используют их для помощи окружающим. «Лента.ру» напоминает, что происходило в первом сезоне аниме-сериала «Моя геройская академия: Вне закона», раскрывает дату выхода и сюжет продолжения.

Главное об аниме

Страна: Япония

Оригинальное название: Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals

Жанр: фантастика, комедия, боевик

Режиссер: Кэнъити Судзуки

Производство: студия Bones Film

Франшиза: «Моя геройская академия»

Сколько серий: 13

Длительность одной серии: 25 минут

Когда вышел первый сезон: весна 2025 года

Дата выхода 2-го сезона: зима 2026 года

Где смотреть: канал Tokyo MX и стриминг Crunchyroll

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.2

В основе аниме-сериала «Моя геройская академия: Вне закона» — одноименная манга Хидэюки Фурухаси с иллюстрациями Бэттэна Коурта. Манга выходила с 2016 по 2022 год — история растянулась на 126 глав и пятнадцать томов. К концу 2025 года «Вне закона» не издается на русском языке (однако в сети можно найти фанатские переводы манги).

Оригинальную «Академию» создал японский иллюстратор Кохэем Хорикоси. Первая глава вышла в 2014 году, а финальная, 430-я, — в 2024-м. Общий тираж «Моей геройской академии» превысил сто миллионов копий.

Дата выхода

Первый сезон спин-оффа «Моя геройская академия: Вне закона» завершился летом 2025 года. Одновременно с выходом финальной серии сезона в соцсетях появился анонс продолжения. Тогда же стало известно, что новая часть шоу появится на экранах уже в 2026 году. Точную дату выхода серий раскрыли в декабре 2025-го.

Премьера второго сезона аниме «Моя геройская академия: Вне закона» запланирована на 5 января 2026 года

Скорее всего, 2-й сезон «Вне закона» (как и первый) будет состоять из 13 серий длительностью около двадцати пяти минут.

Аниме-сериал будет выходить по понедельникам на японском телеканале Tokyo MX. Помимо этого, новые эпизоды будут появляться на стриминге Crunchyroll. Обратите внимание, что сервис официально не доступен на территории России. При этом все серии оригинальной «МГА» и ее спин-оффа можно с легкостью найти в сети — в свободном доступе есть версии как с русскими субтитрами, так и в русской озвучке.

Трейлер

Первый тизер к продолжению «Вне закона» опубликовали 30 июня 2025 года. Тогда же выложили первый постер нового сезона.

Полноценный трейлер ко 2-му сезону аниме «Моя геройская академия: Вне закона» появился на YouTube-канале TOHO animation 7 декабря 2025-го. За три недели с момента релиза ролик набрал почти полмиллиона просмотров.

График выхода серий

1-я серия 5 января 2026 года

2-я серия 12 января 2026 года

3-я серия 19 января 2026 года

4-я серия 26 января 2026 года

5-я серия 2 февраля 2026 года

6-я серия 9 февраля 2026 года

7-я серия 16 февраля 2026 года

8-я серия 23 февраля 2026 года

9-я серия 2 марта 2026 года

10-я серия 9 марта 2026 года

11-я серия 16 марта 2026 года

12-я серия 23 марта 2026 года

13-я серия 30 марта 2026 года

Сюжет и персонажи

События во «Вне закона» развиваются в уже знакомом мире «Моей геройской академии». В этой альтернативной реальности три четверти людей с рождения обладают так называемыми причудами, то есть уникальными сверхспособностями. Юные обладатели причуд учатся защищать мир в специальном учебном заведении — геройской академии «Юэй».

«Вне закона» — это приквел оригинального аниме-сериала. События происходят за пять лет до того, как Изуку Мидория (главный герой «МГА») начинает обучение в «Юэй». При этом в шоу часто показывают более молодые версии знакомых героев и раскрывают их предысторию.

В центре спин-оффа — девятнадцатилетний студент по имени Коити Хаймавари. Причуда у Коити довольно бесполезная — если три его конечности касаются земли, он может перемещаться по городу чуть быстрее обычных людей. В свободное от учебы время парень работает продавцом в магазине, фанатеет от великого супергероя Всемогущего и мечтает о собственной геройской карьере. Пока героизм ограничивается мелкими добрыми делами — Коити сортирует мусор и помогает заблудившимся.

Все меняется, когда Коити знакомится с девушкой по прозвищу Поп-Степ и суровым линчевателем Кастетом. Троица решает объединить силы и взяться за по-настоящему серьезную миссию — отыскать наркотик «триггер», который усиливает действие любой причуды.

Ситуация осложняется тем, что в мире «МГА» нельзя бороться со злом без специальной лицензии. Наплевав на правила, трое друзей становятся нелегальными героями и начинают свое расследование

В первом сезоне аниме экранизировали тридцать глав из оригинальной манги. Неизвестно, какие именно сюжетные арки покажут во 2-м сезоне.

Создатели и производство

Первый сезон «Вне закона» выходил с 7 апреля по 30 июня 2025 года. Спин-офф «Моей геройской академии» понравился критикам и зрителям (рейтинг шоу на портале — 7,6 балла из 10 возможных). Шоу хвалили за ярких героев, обновленный визуальный стиль и обилие отсылок к культовым для японской поп-культуры произведениям.

Новости о продлении спин-оффа появились сразу после финала первого сезона.

Производством второго сезона «Вне закона» вновь занялась студия Bones, создавшая «Мою геройскую академию». Среди других громких проектов студии — аниме-хиты «Стальной алхимик» и «Пожиратель душ»

Режиссером стал Кэнъити Судзуки («Хеллсинг Ultimate», «Невероятные приключения ДжоДжо», «Скитальцы»). Судзуки работал над оригинальной «МГА» в качестве раскадровщика и снял первый сезон «Вне закона». Арт-директором шоу выступил Юкихиро Ватанабэ («Темный дворецкий: Глава об Атлантике»), а за дизайн персонажей отвечал Такахико Ёсида («Красноволосая Белоснежка»).

Пост звукорежиссера занял Масафуми Мима, который работал над «Атакой титанов», «Стальным алхимиком» и «Баскетболом Куроко» и еще рядом громких тайтлов. Открывающую сериал песню CATCH!!! исполнила группа THREEE, а финальный трек под названием Miss You — группа shytaupe.