Что известно о премьере сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота»

В начале 2026 года на экраны выйдет очередной проект из вселенной «Звездного пути» — только на этот раз в центре внимания окажутся не легендарные капитаны Джеймс Кирк и Кристофер Пайк, а молодые кадеты из Академии Звездного флота. «Лента.ру» разбиралась, что известно о грядущем проекте, когда он выйдет на экраны и кто в нем сыграет.

Главное о сериале

Оригинальное название: Star Trek: Starfleet Academy

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, драма

Дата премьеры: январь 2026 года

Режиссер: Алекс Куртцман

Шоураннеры: Алекс Куртцман, Нога Ландау Сценарий: Гайя Виоло, Нога Ландау, Джейн Мэггс, Алекс Курцман и другие

В ролях: Холли Хантер, Кэти Нора Уолтерс, Пол Джаматти, Татьяна Маслани, Джордж Хоукинс

Студия: Paramount+

«Звездный путь: Академия Звездного флота» — грядущий американский сериал в жанре фантастики, часть расширенной вселенной «Звездного пути». В центре сюжета проекта окажутся не члены экипажа корабля «Энтерпрайз», как в оригинальном шоу из 1960-х и выходящем сейчас спин-оффе «Странные новые миры», а 16-летние студенты, будущие офицеры Звездного флота и командиры космических кораблей, их дружба, любовь, ненависть и соперничество.

Дата выхода

Дату премьеры «Академии Звездного флота» Нью-Йорке.

15 января 2026 года сериал «Академия Звездного флота» выйдет на Paramount+. В этот день покажут сразу две премьерные серии

Эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам до 12 марта. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.

График выхода серий «Академии Звездного флота»

Номер серии Дата выхода

1-я серия 15 января 2026 года

2-я серия 15 января 2026 года

3-я серия 22 января 2026 года

4-я серия 29 января 2026 года

5-я серия 5 февраля 2026 года

6-я серия 12 февраля 2026 года

7-я серия 19 февраля 2026 года

8-я серия 26 февраля 2026 года

9-я серия 5 марта 2026 года

10-я серия 12 марта 2026 года

Трейлер

Сюжет

32 век. Прошло больше 100 лет с событий сериалов «Дискавери» и «Странные новые миры». Академия Звездного флота впервые за век принимает новых курсантов.

«Прием в Академию Звездного Флота открыт! Исследуйте галактику! Станьте капитаном своей судьбы! Впервые за более чем столетие наш кампус вновь откроется для лиц, достигших возраста не менее 16 земных лет (или эквивалентного значения для вида), которые мечтают превзойти свои физические, умственные и духовные пределы, ценят дружбу, товарищество, честь и преданность делу, более великому, чем они сами», — говорится в заявлении, которое выпустили соавторы сериала и исполнительные продюсеры Алекс Курцман и Нога Ландау.

В мире «Академии Звездного флота» Объединенная федерация планет восстанавливается после катастрофического события, показанного в сериале «Звездный путь: Дискавери». Тогда из-за дефицита дилития и повышенных рисков при его использовании межзвездные путешествия сократились до минимума. Звездному флоту стало не до исследования новых миров — он сосредоточился на защите членов Федерации.

Наконец столетие спустя на борту звездолета USS «Афина» начинается обучение новых кадетов.

По сюжету, звездолет пришвартован в кампусе Академии в Лос-Анджелесе, но в любой момент может быть развернут вместе с остальной частью флота. Так что в шоу будут не только хроники занятий на симуляторе руля, но и космические путешествия, бои и дипломатические переговоры.

По мнению Алекса Курцмана, поколение «Академии», унаследовавшее масштабные проблемы, отражает нынешнее положение молодежи. «Они наследуют все эти огромные испытания, и возникает вопрос, как сохранить и возродить надежду. И, думаю, именно об этом наш сериал. Он очень веселый. Он очень смешной. И, в конечном счете, это сериал, который обращается к нынешнему поколению», — размышлял шоураннер.

«Это время перестройки, и это время, когда поколение курсантов Звездного флота, с которым вы встретитесь в сериале, должно восстановить мир, и большая ответственность за это лежит на их плечах. Многие из ныне живущего поколения, которые поступили бы в Академию Звездного флота, если бы таковая существовала, пережили бы нечто подобное», — Нога Ландау, соавтор сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота».

Кстати, одним из столпов оригинального «Звездного пути» как раз было отражение в сериале проблем нынешнего реального мира. Фантастический сеттинг позволял сценаристам высказываться метафорически, не сталкиваясь с критикой со стороны властей.

Производство

«Звездный путь» — одна из самых узнаваемых фантастических франшиз в мире. В нее входят множество сериалов, фильмов и даже несколько мультсериалов.

Вселенная, родившаяся в 1966 году с выходом оригинального шоу «Звездный путь», пережила множество перезапусков, последний из которых произошел в 2017 году. Тогда корпорация CBS решила конкурировать с Netflix и Amazon Prime Video и запустила сервис Paramount+, а чтобы привлечь к стримингу новых зрителей, вернула на экраны франшизу «Звездный путь» — на Paramount+ стали показывать сериал «Звездный путь: Дискавери».

В 2018 году единственным шоураннером «Дискавери» стал Алекс Курцман, автор «Трансформеров» и нескольких проектов «Звездного пути». Он подписал пятилетний контракт с CBS Television Studios на расширение франшизы «Звездный путь» за пределы «Дискавери», в рамках договора были запланированы новые сериалы, мини-сериалы и мультсериалы.

Уже тогда среди будущих проектов был запланирован сериал для молодежной аудитории, действие которого развернулось бы в Академии Звездного флота. В 2022 году в американских СМИ появились первые новости о разработке сериала про курсантов, которых готовят на руководящие должности в космических силах Объединенной федерации планет.

Название сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» повторяет заголовок компьютерной игры 1997 года. Это был симулятор кадета: в нем нужно было учиться управлять космическим кораблем, чтобы в итоге стать капитаном

Наконец в марте 2023-го «Академии» дали зеленый свет, а старт производства был запланирован на 2024 год. Изначально проект презентовали как новую главу вселенной «Звездного пути». В сериале не будет ни капитана «Энтерпрайза» Джеймса Кирка, ни его предшественника Кристофера Пайка, ни полувулканца Спока, но общий подход к созданию сохранится, пообещал президент CBS Studio Дэвид Стэпф.

Сеттинг 32 века позволил сценаристам несколько освободиться от существующего канона «Звездного пути», события которого разворачивались в середине и конце 23 века. Благодаря новому проекту, считают его создатели, у молодежи появится шанс познакомиться со вселенной «Звездного пути» без необходимости смотреть предыдущие фильмы и сериалы. Тем не менее в команде шоу были настоящие «охранители канонов», рассказала сценаристка Тони Ньюсом. По ее словам, они отвечали за соответствие «Академии» принципам франшизы.

В октябре 2024 года, задолго до премьеры сериала, его продлили на второй сезон. Предполагалось, что съемки начнутся в августе 2025-го и продлятся до 2026 года.

Правда, потом в сети появились слухи об отмене второго сезона — якобы создатели увидели негативную реакцию на тизер на YouTube, большое количество дизлайков, и поэтому решили не продолжать сериал. Эти слухи ничем не подтверждены, но под роликом действительно много негативных комментариев.

Актеры и роли

Холли Хантер («Имитатор», «Пианино») — капитан Нала Аке, глава Академии и капитан корабля «Афина». Аке — наполовину лантанитка, то есть представительница расы гуманоидов с большой продолжительностью жизни. Сообщается, что она будет лично налаживать отношения с каждым из студентов.

Сандро Роста (британский театральный актер) — Калеб Мир, сирота, который разочаровался в Звездном флоте и всю свою жизнь провел в бегах. В Академию он поступает, что разыскать свою мать. Сам актер характеризовал Калеба как аутсайдера, который знакомится с ценностями флота только в академии.

Карим Диане (блогер и певец) — Джей-Ден Крааг, начинающий врач, клингонец (эта раса отличается высокой скоростью регенерации и придерживается кодекса чести).

Керрис Брукс («Выпускной») — первая каскианка в истории Академии Звездного флота. Каскианцы — своего рода голограммы: по словам актрисы, Сэм всего несколько недель от роду, но ее запрограммировали стать взрослой. При этом бэкграунда у ее персонажа нет, а потому для Сэм все в новинку.

Джордж Хоукинс («Точка кипения») — Дарем Рейми, подающий надежды кадет-хиониец. Его родина очень богата, поэтому на Дарема возлагают большие надежды.

Белла Шепард — Дженезис Лайта, дочь адмирала, которая полна решимости сделать себе имя в Звездном флоте.

Роберт Пикардо («Детство Шелдона», «Анатомия страсти») — Доктор, 900-летний голографический преподаватель Академии Звездного Флота.

Пол Джаматти («Иллюзионист», «Оставленные») — Нус Брака, наполовину клингонец, наполовину телларит, главный антагонист, «прошлое которого зловещим образом связано с одним из кадетов».

Кроме того, в касте заявлены обладательница премии «Эмми» Татьяна Маслани и Тиг Нотаро, сыгравшая инженера Джет Рено в сериале «Звездный путь: Дискавери».