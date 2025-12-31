Что россияне будут смотреть в кино на новогодних каникулах

В этом году — а вернее, уже в первые дни следующего — в отечественных кинотеатрах места хватит всем, но только если речь о переделках всенародно любимых сказок. Расчистив репертуар от лишних зарубежных конкурентов, развлекать россиян в каникулы будут «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино», и все это — полнометражное кино со звездными актерами и дорогими спецэффектами. На что сводить в кино всю семью, когда закончатся салаты, рассказывает материал «Ленты.ру».

«Чебурашка 2»

Жанр: семейный, комедия, фэнтези.

Режиссер: Дмитрий Дьяченко.

Длительность: 1 час 43 минуты.

Дата выхода: 1 января 2026.

В главных ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов.

Первый фильм о легендарном ушастике ожидался с опаской и даже долей скепсиса, но после выхода в 2023 году стал настоящим хитом: всего за девять дней картина стала самым кассовым блокбастером в истории российского проката.

Общие сборы «Чебурашки» составили более семи миллиардов рублей, так что продолжение было вопросом времени.

Вторую часть похождений (уже не крокодила, а Гармаша) Гены и диковинного анимационного зверька ждали уже в статусе гарантированного хита для всей семьи. Причем за прошедшие с выхода первого фильма годы интерес к сиквелу явно не ослабел, тем более что создатели обещают еще более захватывающий сюжет и новых персонажей. Многие критики сходятся во мнении, что, учитывая расчищенный от западных новинок прокат, «Чебурашка» вполне может рассчитывать на новый рекорд.

«Буратино»

Жанр: семейный, фэнтези.

Режиссер: Игорь Волошин.

Длительность: 1 час 42 минуты.

Дата выхода: 1 января 2026.

В главных ролях: Виталия Корниенко, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук.

Пока на Западе экранизировали своего «Пиноккио», в России вновь доросли до «Буратино». Ровно 50 лет назад состоялась премьера советской картины про мальчишку из полена, на которой выросли сразу несколько поколений. Затем золотой ключик к произведению Алексея Толстого надолго потерялся из поля зрения отечественных кинематографистов. Но вот, наконец, каскад экранизаций любимых сказок захватил и его.

Режиссерское кресло амбициозного проекта занял Игорь Волошин, который год назад выпустил успешный семейный фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Актерский состав вышел настолько звездным, что сложно назвать кого-то из персонажей второстепенным. Как минимум визуально проект ничем не уступает недавним переосмыслениям классического сюжета, выходившим в США и Италии.

«Простоквашино»

Жанр: семейный, приключения.

Режиссер: Сарик Андреасян.

Длительность: 1 час 45 минут.

Дата выхода: 1 января 2026.

В главных ролях: Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Павел Деревянко.

Приключения знакомой всем компании из Простоквашино, в отличие от Чебурашки и Буратино, живут по сей день в мультипликационном формате, однако в полнометражном игровом кино Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик предстанут впервые.

Снимать это кино взялся самый продуктивный (и самый бесцеремонный в обращении с авторитетами, будь то Тарковский или «Онегин») режиссер последних лет Сарик Андреасян.

Помимо нарисованных зверушек, «Простоквашино» обещает сразу несколько неожиданных ярких перфомансов. Например, Иван Охлобыстин взялся за роль почтальона Печкина, а Павла Прилучного совершенно невозможно узнать в роли отца главного героя. Мать мальчика, который неправильно ел бутерброд, сыграла супруга постановщика и его главная муза Лиза Моряк.