Deadline назвал 35 самых ожидаемых фильмов 2026 года

Журналисты из Deadline представили топ-35 ожидаемых фильмов 2026 года.

Первое место занял научно-фантастический боевик «Дюна 3» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном. Далее идут «Мстители: Судный день» и «Голодные игры: Рассвет Жатвы».

В конце списка расположились «Отпуск на двоих» и зомби-хоррор «28 лет спустя: Храм из костей».

Топ-35 ожидаемых фильмов 2026 года