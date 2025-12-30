Deadline назвал 35 самых ожидаемых фильмов 2026 года

35 самых ожидаемых фильмов 2026 года от Deadline — лидирует «Дюна 3»

Журналисты из Deadline представили топ-35 ожидаемых фильмов 2026 года.

Первое место занял научно-фантастический боевик «Дюна 3» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном. Далее идут «Мстители: Судный день» и «Голодные игры: Рассвет Жатвы».

В конце списка расположились «Отпуск на двоих» и зомби-хоррор «28 лет спустя: Храм из костей».

Топ-35 ожидаемых фильмов 2026 года

  1. «Дюна 3»
  2. «Мстители: Судный день»
  3. «Голодные игры: Рассвет жатвы»
  4. «Социальная расплата»
  5. «Истина»
  6. «Практическая магия 2»
  7. «Чувство и чувствительность»
  8. «Созвездие пса»
  9. «Человек-паук: Совершенно новый день»
  10. «Одиссея»
  11. «Моана»
  12. «Миньоны 3»
  13. «Супергёрл»
  14. «История игрушек 5»
  15. «День разоблачения»
  16. «Властелины вселенной»
  17. «Мандалорец и Грогу»
  18. «Мортал Комбат 2»
  19. «Дьявол носит Prada 2»
  20. «Майкл»
  21. «Драма»
  22. «Супер Марио: Галактическое кино»
  23. «Я иду искать 2: Вот и я»
  24. Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft — The Tour
  25. «Проект «Конец света»»
  26. Reminders of Him
  27. «Острые козырьки: Бессмертный человек»
  28. «Прыгуны»
  29. «Крик 7»
  30. «Наследник»
  31. «Грозовой перевал»
  32. «Момент»
  33. «На помощь!»
  34. «28 лет спустя: Храм костей»
  35. «Отпуск на двоих»