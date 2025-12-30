Кто вернется в фильм «14 друзей Оушена»

Актёр Джордж Клуни подтвердил, что в фильме «14 друзей Оушена» к своим ролям вернётся основной актёрский костяк оригинальной трилогии. Съёмки стартуют в октябре 2026 года.

По словам Клуни, своё согласие на участие в проекте уже дали Брэд Питт, Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл. Сюжет новой картины отойдёт от привычной формулы и сосредоточится на проблемах возраста. Авторы планируют показать, с какими трудностями сталкиваются профессиональные воры при планировании ограбления, когда они «уже не так молоды и проворны».

Клуни подчеркнул, что не хочет снимать фильм исключительно ради ностальгии. Главным источником вдохновения для концепции послужила криминальная комедия 1979 года «Уйти красиво», повествующая о группе пожилых грабителей банков.

Оригинальный фильм Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 2001 году и собрал в мировом прокате более $ 450 млн. Впоследствии картина получила два прямых сиквела в 2004 и 2007 годах. Последним на данный момент фильмом во вселенной стал спин-офф «8 подруг Оушена», премьера которого состоялась в 2018 году.