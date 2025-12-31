Самые ожидаемые фильмы 2026 года

В 2026 году ожидается множество кинопремьер: от сиквелов новых франшиз до адаптаций видеоигр. Покажут зрителям и несколько ремейков советских мультфильмов, а также новые переосмысления классической литературы. Какие фильмы получат релиз в 2026 году и что смотреть в кинотеатрах в течение года, разбиралась «Лента.ру».

Самые ожидаемые в 2026 году российские фильмы

«Буратино»

Дата выхода: 1 января 2026

Жанр: семейный

Режиссер: Игорь Волошин

В ролях: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова

О чем: деревянный Буратино пытается стать настоящим мальчиком

В руках одинокого мастера папы Карло (Александр Яценко) оказывается древний волшебный ключ — артефакт, способный исполнить любое желание. Мечта Карло проста и трогательна: он хочет сына. Желание сбывается — из ожившего полена появляется деревянный мальчик, которого отец нарекает Буратино.

Однако счастье оказывается не безоблачным: Буратино остро ощущает свою непохожесть на других детей. В нем крепнет решимость доказать папе, что он настоящий сын, достойный любви и гордости. Так начинается его путешествие, полное неожиданных встреч и испытаний.

По пути герой столкнется с коварными лисой Алисой (Виктория Исакова) и котом Базилио (Александр Петров), которые соблазнят его отправиться в Страну Дураков. Но найдется и поддержка: сбежавшие от Карабаса Барабаса (Федор Бондарчук) куклы Мальвина (Анастасия Талызина) и Пьеро (Степан Белозеров), пудель Артемон (Марк Эйдельштейн) и мудрая черепаха Тортилла (Светлана Немоляева).

«Простоквашино»

Дата выхода: 1 января 2026

Жанр: семейный, приключения, адаптация мультфильма

Режиссер: Сарик Андреасян

В ролях: Роман Панков, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Антон Табаков, Павел Деревянко

О чем: Дядя Федор пытается наладить жизнь в деревне Простоквашино

1970‑е. Серьезный мальчик по прозвищу Дядя Федор (Роман Панков) живет в типовой московской многоэтажке с родителями и мечтает завести питомца, но взрослые категорически против домашних животных. Однажды Дядя Федор знакомится с говорящим котом Матроскиным (Антон Табаков) и предлагает ему поселиться в родительской квартире. Но родители на кота не согласны, и Дядя Федор решается на побег из дома.

Вместе с Матроскиным они отправляются в деревню Простоквашино, где встречают добродушного пса Шарика (Павел Деревянко). Троица обосновывается в заброшенном доме и погружается в реалии деревенской жизни: ведет хозяйство и пытается заработать, а еще знакомится с вечно недовольным почтальоном Печкиным (Иван Охлобыстин) и вредной местной жительницей (Тамара Орлова).

«Чебурашка 2»

Дата выхода: 1 января 2026

Жанр: семейный, комедия, адаптация мультфильма

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Артем Быстров, Федор Добронравов, Полина Максимова

О чем: Чебурашка сбегает в горы, а взрослые объединяются, чтобы его найти

Чебурашка взрослеет — и вместе с тем обретает бунтарский дух. Уже год он живет у Геннадия Петровича (Сергей Гармаш), который для Чебурашки порой превращается в крокодила Гену. Невинные шалости ушастого зверька перерастают в серьезные проступки. На дне рождения капризной девочки Сони (Ева Смирнова) Чебурашка невольно портит праздник и в поисках спасения от грядущей ссоры сбегает в горы вместе с Соней и ее двоюродным братом Гришей (Илья Кондратенко).

Пока дети сражаются с опасностями и открывают для себя чудеса природы, взрослые начинают поисковую кампанию, во время которой каждому предстоит взглянуть в лицо своим проблемам. Гена учится выражать чувства, богачка Римма (Елена Яковлева) — устанавливать границы с избалованной внучкой, а Гриша — справляться с ревностью к будущему братику. Даже злодеи фильма — охотник (Александр Лыков) и его сын Ларион (Дмитрий Лысенков) — оказываются заложниками травм прошлого.

«Король и Шут. Навсегда»

Дата выхода: 16 февраля 2026

Жанр: фэнтези, музыка, драмеди

Режиссер: Рустам Мосафир

В ролях: Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Вера Вольт

О чем: Горшок и Князь спасают сказочную вселенную из своих песен от зловещего Некроманта

Фантастическая панк‑вселенная из песен «Короля и Шута» оказывается на грани гибели. Безумный Некромант (Илья Гришин) поднимает из могил полчища мертвецов: теперь сказочному миру грозит неминуемая катастрофа.

Тогда Горшок (Константин Плотников), оставшийся после финала вышедшего в 2023 году сериала лишь в волшебном измерении, решается на отчаянный шаг. Он похищает из реальности своего друга Андрея Князева (Влад Коноплев), чтобы вместе дать отпор тьме.

В опасном путешествии их сопровождают верные союзницы — загадочная Вдова (Дарья Мельникова) и отважная Принцесса (Вера Вольт). Героям предстоит сразиться с ордами нежити, разгадать замыслы Некроманта и спасти не только друзей и любимых, но и саму сказочную реальность.

«Холоп 3»

Дата выхода: 12 июня 2026

Жанр: комедия

Режиссер: Клим Шипенко

В ролях: Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко

О чем: бывший мажор перевоспитывает семейную пару

Мажор Гриша (Милош Бикович), которого в первом фильме перевоспитывал герой актера Ивана Охлобыстина, теперь сам занимается шоковой психологией для избалованных богачей. На этот раз ему придется исправлять не дочь обеспеченных родителей, а целую семью Вяземских (Павел Прилучный и Кристина Асмус), которые планируют продать общую компанию и развестись.

Инициаторами «перевоспитательного эксперимента» становятся дети пары — Милана (Виталия Корниенко) и Елисей (Степан Шевяков). С помощью Гриши и его команды молодые Вяземские отправляют родителей в эпоху Петра I.

Самые ожидаемые в 2026 году зарубежные фильмы

«Гренландия 2: Миграция»

Дата выхода: 6 января 2026

Страна: Великобритания, США

Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Рик Роман Во

В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Роман Гриффин Дэвис, Эмбер Роуз Рева, Софи Томпсон

О чем: семья с ребенком пытается найти пристанище в постапокалиптических руинах

Продолжение истории семьи Гэррити, которая была в центре событий первого фильма 2020 года. Спустя пять лет после падения метеорита их убежище в гренландском бункере становится смертельно опасным: постоянные метеоритные дожди и осколки астероида вынуждают героев покинуть временный дом.

Джон (Джерард Батлер), Эллисон (Морена Баккарин) и их сын Нэйтан (Роман Гриффин Дэвис) отправляются в изнурительное путешествие через постапокалиптическую Европу — замерзшую пустошь с руинами цивилизации. Их цель — добраться до Франции, где, возможно, еще есть шанс начать жизнь заново.

«28 лет спустя: Храм из костей»

Дата выхода: 6 января 2026

Страна: Великобритания, США

Жанр: ужасы

Режиссер: Ниа ДаКоста

В ролях: Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Эмма Лейрд, Эрин Келлиман

О чем: юный Спайк старается выжить в зомби-постапокалипсисе и сохранить гуманизм

«28 лет спустя: Храм из костей» продолжит события фильма «28 лет спустя», который вышел в 2025 году, и станет второй частью новой трилогии в культовой зомби-франшизе.

Постапокалиптическая Британия по-прежнему живет в карантине из‑за «вируса ярости». В центре сюжета — 12‑летний Спайк (Элфи Уильямс), который после событий первого фильма оказывается втянут в противостояние между зловещей бандой Джимми Кристала (Джек О’Коннелл) и загадочным доктором Келсоном (Рэйф Файнс).

Келсон, построивший жуткий храм из человеческих костей, пытается разгадать тайны вируса, а Спайк вынужден выбирать между выживанием и человечностью. При этом главная угроза исходит не столько от зараженных, сколько от людей, утративших моральные ориентиры: культ поклонения костям доводит ужас до крайности.

В «Храме костей» вернется исполнивший главную роль в оригинальном «28 дней спустя» актер Киллиан Мерфи. Более того, он уже ведет переговоры об участии в третьем фильме новой франшизы, о сюжете и дате премьеры которого пока ничего не известно.

«Возвращение в Сайлент Хилл»

Дата выхода: 22 января 2026

Страна: Франция, Великобритания, Германия, Сербия, Япония, США, Австралия, Испания

Жанр: драма

Режиссер: Кристоф Ган

В ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган

О чем: мужчина, несколько лет назад потерявший жену, внезапно получает от нее письмо и отправляется на поиски любимой

«Возвращение в Сайлент Хилл» от режиссера Кристофа Гана — это перезапуск культовой франшизы. Фильм будет основан на игре Silent Hill 2 2001 года. В центре сюжета — Джеймс Сандерленд (в фильме его сыграет Джереми Ирвин), несколько лет назад он потерял свою жену Мэри, но внезапно получил от нее загадочное письмо и отправился на ее поиски в Сайлент Хилл.

Город окутан зловещим туманом, здесь царит хаос: знакомые места искажены, улицы населяют чудовища, рожденные тьмой человеческих страхов. Джеймс сталкивается с призрачными образами — в том числе с Марией, двойником Мэри, — и постепенно перестает понимать, где грань между реальностью и кошмаром. Его поиски превращаются в испытание воли: чтобы спасти возлюбленную, ему предстоит разгадать тайны Сайлент Хилла и противостоять собственным демонам.

Ган делает ставку на психологизм, переосмысляя миф об Орфее и Эвридике в антураже survival horror, то есть ужастика, который пугает больше атмосферой, чем кровавыми сценами. Фильм не связан с предыдущей киноадаптацией 2006 года, это самостоятельная история.

«Грозовой перевал»

Дата выхода: 11 февраля 2026

Страна: США, Великобритания

Жанр: драма

Режиссер: Эмиральд Феннел

В ролях: Джейкоб Элорди, Марго Робби, Элисон Оливер, Оуэн Купер, Шазад Латиф

О чем: история о страстной любви дворянки и бедняка

Переосмысление позднеромантического произведения писательницы Эмили Бронте об искренней любви, разрушительной мести и неравенстве. В центре сюжета — Хитклифф (Джейкоб Элорди), сирота, которого приютил владелец поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо. В доме он находит не только кров, но и родственную душу — дочь хозяина Кэтрин (Марго Робби). Их связь, возникшая еще в детстве, перерастает в страстное, всепоглощающее чувство.

Однако Хитклифф беден и простоват, поэтому Кэтрин выходит замуж за благородного Эдгара Линтона (Шазад Латиф). Оскорбленный и сломленный Хитклифф покидает поместье, но спустя годы возвращается — богатый, циничный и одержимый идеей отмстить всем, кто когда-то его обидел. Теперь цель Хитклиффа — не только наказать тех, кто разрушил его счастье, но и доказать, что его юношеская любовь сильнее социальных условностей.

Фильм основан только на первой части романа и фокусируется именно на истории любви двух противоположностей.

«Крик 7»

Дата выхода: 25 февраля 2026

Страна: США

Жанр: ужасы, детектив

Режиссер: Кевин Уильямсон

В ролях: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Изабель Мэй

О чем: героиня предыдущих шести частей франшизы Сидни Прескотт спасает дочь от маньяка в маске Призрачного лица

Культовая героиня хоррора Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) вновь сталкивается с кошмаром из прошлого: в тихом городке Пайн Гроув объявляется новый убийца в маске Призрачного лица. На этот раз мишень маньяка — ее дочь Татум (Изабель Мэй).

Сидни, пережившая шесть кровавых волн, вынуждена вернуться в эпицентр ужаса, чтобы защитить семью. Ей предстоит не просто выжить, но и раз и навсегда положить конец циклу насилия.

Режиссер Кевин Уильямсон обещает вернуться к саспенсу первого фильма и сделать акцент на психологическом напряжении, а не на кровавых сценах. При этом актер Мэйсон Гудинг, играющий Чеда Микса-Мартина, говорит прямо противоположное: «В фильме столько крови и кишок, что фанатам стоит с нетерпением ждать, что же мы сделаем с этими персонажами».

«Невеста»

Дата выхода: 5 марта 2026

Страна: США

Жанр: ужасы, фантастика, драма

Режиссер: Мэгги Джилленхол

В ролях: Джейк Джилленхол, Кристиан Бэйл, Джесси Бакли

О чем: монстр Франкенштейна влюбляется в воскрешенную девушку

Чикаго, 1930-е. Одинокий монстр Франкенштейна (Кристиан Бэйл) обращается к доктору Юфрониусу с необычной просьбой — создать для него спутницу жизни. Вместе они оживляют женщину и дают ей имя Невеста (Джесси Бакли).

Но ситуация выходит из-под контроля: вместо покорного создания ученые получают яркую, независимую героиню, чьи поступки запускают цепь непредсказуемых последствий. Между Невестой и Франкенштейном вспыхивает страстный роман, который привлекает внимание полиции и провоцирует бурную реакцию общества.

«Проект "Конец света"»

Дата выхода: 18 марта 2026

Страна: США

Жанр: фантастика

Режиссер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

В ролях: Райан Гослинг

О чем: учитель естествознания должен спасти Землю от катастрофы

Солнце заражено загадочным одноклеточным астрофагом, и теперь Земле грозит катастрофа. Единственная надежда человечества — звезда Тау Кита в 12 световых годах от Земли, она единственная пока не поддалась астрофагу. Изучать ее отправляют межзвездный корабль «Аве Мария» с экипажем ученых. Главный герой — Райланд Грейс (Райан Гослинг), бывший молекулярный биолог и школьный учитель. Он просыпается на борту в полном одиночестве: все коллеги отошли в мир иной, а он сам не помнит, как оказался в космосе.

По мере восстановления памяти Грейс осознает масштаб своей миссии. Не имея опыта работы в космосе, он должен полагаться на свои научные знания и изобретательность. К тому же он обнаруживает поблизости корабль с негуманоидным инопланетянином, которого называет Рокки. Он тоже ищет спасение для родной планеты. Вместе им предстоит разгадать тайну Тау Кита и найти способ спасти обе цивилизации от надвигающейся гибели.

«Дьявол носит Prada 2»

Дата выхода: 30 апреля 2026

Страна: США

Жанр: драма

Режиссер: Дэвид Фрэнкел

В ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Сидни Суини

О чем: высокомерный главный редактор Миранда Пристли планирует выкупить бизнес своих бывших помощниц Энди и Эмили

Сюжет сиквела пока не раскрывается, однако предполагается, что в его основу ляжет продолжение книги писательницы Лорен Вайсбергер, выпущенное в 2013 году. В романе журнал «Подиум», которым руководит высокомерная Миранда Пристли (в фильме ее играет Мэрил Стрип), балансирует на грани исчезновения в эпоху цифровых медиа.

Энди (Энн Хэтэуэй) и Эмили (Эмили Блант) больше не враждуют — вместе они выпускают журнал о свадьбах под названием The Plunge. Миранда хочет выкупить его, и Энди не в восторге от идеи снова работать на начальницу-дьявола.

Второстепенная линия сюжета посвящена личной жизни Энди. Она выходит замуж и ждет ребенка, а попутно пытается наладить отношения со свекровью и узнать, не изменяет ли ей супруг.

«Мортал Комбат 2»

Дата выхода: 7 мая 2026

Страна: США

Жанр: боевик, фантастика

Режиссер: Саймон Маккуойд

В ролях: Карл Урбан, Луди Линь, Джессика Макнэми, Джо Таслим, Хироюки Санада, Аделин Рудольф

О чем: чемпионы Земного царства пытаются предотвратить правление Шао Кана

Продолжение фильма по культовой игре из 1990-х. Земное царство вступает в решающую схватку с Внешним миром за право на существование. Император Шао Кан лично выходит на арену, чтобы сокрушить защитников Земли.

Сюжет разворачивается вокруг новых и знакомых героев. Джонни Кейдж — харизматичный боец и бывшая кинозвезда — пытается доказать, что достоин унаследованной силы. Китана, принцесса Эдении, стремится свергнуть узурпатора, лишившего жизни ее отца. Соня Блейд внезапно демонстрирует не только боевую мощь, но и стратегическое мастерство в противостоянии с превосходящими противниками.

В общем, экранизация «Мортал комбата» — это не только зрелищные поединки, но и развитие знакомых с детства персонажей игры. Создатели обещают зрителям масштабные сражения, фирменные фаталити и неожиданные повороты сюжета.

«Мандалорец и Грогу»

Дата выхода: 20 мая 2026

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Джон Фавро

В ролях: Педро Паскаль, Джереми Аллен Уайт, Сигурни Уивер, Хемки Мадера

О чем: мандалорец Дин Джарин и его ученик Грогу путешествуют по галактике

Спин-офф «Звездных войн» и продолжение сериала «Мандалорец». После падения Империи ее военачальники продолжают угрожать миру, а зарождающаяся Новая Республика бросает вызов темным силам. Для этого ей нужен мандалорец Дин Джарин (Педро Паскаль) и его юный ученик Грогу.

Сюжет развивается на фоне возрождения имперских амбиций: хитроумный гранд‑адмирал Траун (Ларс Миккельсен) готовит реванш, а планета Мандалор становится стратегическим ресурсом в этой борьбе. В путешествии к заснеженной планете Джарин и Грогу объединятся с ветераном‑повстанцем Зебом (Стив Блюм) и пилотом‑ветераном (Сигурни Уивер). Им предстоит столкнуться с имперскими военачальниками и предотвратить новые угрозы галактике.

«Одиссея»

Дата выхода: 15 июля 2026

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Мэтт Дэймон, Миа Гот, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Том Холланд

О чем: царь Одиссей пытается вернуться домой на Итаку после победы в войне

В центре сюжета — десятилетнее странствие царя Итаки Одиссея (Мэтт Дэймон), который после победы в Троянской войне пытается вернуться домой. Ему препятствует Посейдон: бог морей мстит герою за ослепление циклопа Полифема и насылает на него чудовищные испытания.

Одиссею предстоят битвы с мифическими существами — от коварных сирен до чудовищ Сциллы и Харибды, долгий плен у нимфы Калипсо, борьба с чарами волшебницы Цирцеи и даже путешествие в царство мертвых.

В это время на Итаке его ждут верная жена Пенелопа (Энн Хэтэуэй), отбивающаяся от назойливых женихов, и сын Телемах (Том Холланд), мечтающий найти отца.

«Человек-паук: Совершенно новый день»

Дата выхода: 30 июля 2026

Страна: США

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

Режиссер: Дестин Дэниел Креттон

В ролях: Том Холланд, Сэди Синк, Марк Руффало, Зендея

О чем: все забыли о существовании Питера Паркера, и теперь он борется с уличной преступностью в Нью-Йорке

После того, как в предыдущей части франшизы нейрохирург Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) стер воспоминания о Человеке-пауке Питере Паркере (Том Холланд) из воспоминаний всего мира, его забыли даже самые близкие — лучшие друзья Нед (Джейкоб Баталон) и Эм‑Джей (Зендея). Оставшись в одиночестве, герой принимает новую реальность: теперь он не спаситель вселенной, а страж улиц Нью‑Йорка, сражающийся с местной преступностью.

Режиссер Дестин Дэниел Креттон делает ставку на почти трагическую интонацию — это самый «взрослый» фильм о Пауке в исполнении Холланда. В кадре появятся отсылки к классическим комиксам (в том числе к арке «Совершенно новый день» Дэна Слотта), а визуальный ряд частично воссоздаст знаковые обложки The Amazing Spider-Man.

Среди предполагаемых антагонистов — Мистер Негатив, босс криминального синдиката «Внутренние Демоны», а также, возможно, Веном. Новый черный костюм героя намекает на переосмысление канона. Картина станет прологом к фильму «Мстители: Судный день» и откроет последнюю трилогию о Человеке‑пауке в киновселенной Marvel.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Дата выхода: 20 ноября 2026

Страна: США

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, триллер

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

В ролях: Джозеф Зада, Маккенна Грейс, Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Эль Фаннинг

О чем: приквел к оригинальной истории, фильм о самых жестоких играх в истории Панема

«Рассвет Жатвы» — это приквел к оригинальной трилогии. События в фильме происходят за 24 года до событий первого фильма, в эпоху 50‑х Голодных игр, прозванных Второй Квартальной бойней. В центре сюжета — юный Хеймитч Эбернети (Джозеф Зада), обычный парень из беднейшего 12‑го дистрикта, которому предстоит выжить в самом кровавом турнире за всю историю страны Панем.

На этот раз правила ужесточены: каждый дистрикт обязан отправить четверых трибутов, участников Голодных игр — вдвое больше обычного. Среди них оказывается и Мейсили Доннер (Маккенна Грейс): именно ей некогда принадлежала брошь сойки‑пересмешницы — символ, который позже унаследует героиня Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс).

«Мстители: Судный день»

Дата выхода: 17 декабря 2026

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

В ролях: Роберт Дауни младший, Педро Паскаль, Крис Хемсворт, Ванесса Кирби, Энтони Маки, Себастиан Стэн

О чем: все супергерои сражаются с Доктором Думом

В кульминации «Саги Мультивселенной» супергероям предстоит сразиться с Доктором Думом — гениальным диктатором Латверии, магом и технократом, чья жажда власти грозит коллапсом всему миру. Роль злодея исполняет Роберт Дауни‑младший — ироничный реванш для актера, начинавшего эру в кинематографической вселенной Marvel (КВМ) как Железный человек.

Против угрозы объединяются все ключевые силы: Мстители (включая Тора, Локи и Черную пантеру), Фантастическая четверка, Люди Икс, вакандцы и Новые Мстители. Их цель — предотвратить замысел Дума, который, по слухам, может создать Битвомир — арену для битвы выживших героев из разных реальностей.

«Дюна: Часть третья»

Дата выхода: 18 декабря 2026

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик

Режиссер: Дени Вильнев

В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон, Флоренс Пью, Зендея, Джейсон Момоа

О чем: император Пол Атрейдес отстаивает свою власть

Спустя 12 лет после восхождения на трон император Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) сталкивается с последствиями своей победы: его священная война унесла миллиарды жизней, а власть породила религиозный фанатизм среди фрименов.

Против Пола плетут заговор сразу несколько сил: орден Бене Гессерит, Космическая гильдия и генные инженеры Тлейлаксу. Их орудие — клон Дункана Айдахо (Джейсон Момоа), погибшего наставника Пола. Параллельно нарастает напряжение в личной жизни героя: политический брак с принцессой Ирулан (Флоренс Пью) не приносит мира, а возлюбленная Чани (Зендея) рожает близнецов — детей с пророческой силой, чья судьба может изменить галактику.

В фильме также появится Алия Атрейдес (Аня Тейлор‑Джой) — сестра Пола, рожденная с генетической памятью и даром Преподобной матери.

Какие еще фильмы выйдут в 2026 году