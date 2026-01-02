В кинотеатрах России вышел фильм «Простоквашино» с Павлом Прилучным

1 января в России состоялась премьера фильма «Простоквашино». Экранизацию знаменитого произведения Эдуарда Успенского уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Фильм рассказывает историю мальчика по прозвищу Дядя Фёдор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. Однажды Дядя Фёдор решает отправиться в деревню Простоквашино со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/837ba04baa6f99a4b042668dc889945a"/>

Главные роли в ленте сыграли Роман Панков (Дядя Фёдор), Иван Охлобыстин (Печкин), Лиза Моряк (мама Дяди Фёдора) и Павел Прилучный (папа Дяди Фёдора). Режиссёром выступил Сарик Андреасян, который планирует развивать вселенную «Простоквашино» и в дальнейшем.