Расписание выхода второго сезона шоу «Игры Биста» от MrBeast
Уже 7 января стартует второй сезон реалити-шоу «Игры Биста». В продолжении шоу от блогера MrBeast около 100 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $5 млн, проходя сложные испытания в самых разных категориях.
Во втором сезон проекта войдёт десять эпизодов — они будут выходить по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime. Финал состоится 25 февраля.
Расписание выхода второго сезона шоу «Игры Биста» от MrBeast
- 1-я серия — 7 января;
- 2-я серия — 7 января;
- 3-я серия — 7 января;
- 4-я серия — 14 января;
- 5-я серия — 21 января;
- 6-я серия — 28 января;
- 7-я серия — 4 февраля;
- 8-я серия — 11 февраля;
- 9-я серия — 18 февраля;
- 10-я серия — 25 февраля.