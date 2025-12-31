Беглов оценил новый статус киностудии «Ленфильм»

Киностудия "Ленфильм", переданная в собственность Санкт-Петербурга, станет ядром производства патриотического кино. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в новогоднем обращении к жителям Петербурга.

«Благодаря президенту мы вернули городу киностудию "Ленфильм", которая станет ядром производства патриотического кино», — сказал губернатор.

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал указ о передаче 100% акций киностудии "Ленфильм" из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга. В документе отмечалось, что это делается в целях развития кинопроизводства в Российской Федерации. Согласно указу, правительству РФ в 6-месячный срок необходимо обеспечить передачу "Ленфильма" в собственность Петербурга.

Беглов и министр культуры Ольга Любимова ранее обсуждали возможность развития "Ленфильма" в качестве всероссийского центра создания патриотического и исторического кино. При этом отмечалось, что "Ленфильм" будет оставаться производственной базой для съемок фильмов других кинокомпаний.