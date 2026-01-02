The Hollywood Reporter назвал 10 лучших фильмов ужасов 2025 года

Издание The Hollywood Reporter представило топ лучших фильмов ужасов 2025 года. В список вошли лучшие хорроры-триллеры последних 12 месяцев по мнению редакции сайта.

Так, лучшим хоррором в THR признали «Грешников» — работу Райана Куглера особенно оценили за оригинальность и назвали одним из лучших произведений 2025 года. На второй строчке оказалась "28 лет спустя" Дэнни Бойла, замкнули тройку «Орудия» Зака Креггера.

В десятку также вошли «Долгая прогулка», «Компаньон» и «Крипер».

10 лучших фильмов ужасов 2025 года по версии The Hollywood Reporter