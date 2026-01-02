The Hollywood Reporter назвал 10 лучших фильмов ужасов 2025 года

10 лучших фильмов ужасов 2025 года от The Hollywood Reporter

Издание The Hollywood Reporter представило топ лучших фильмов ужасов 2025 года. В список вошли лучшие хорроры-триллеры последних 12 месяцев по мнению редакции сайта.

Так, лучшим хоррором в THR признали «Грешников» — работу Райана Куглера особенно оценили за оригинальность и назвали одним из лучших произведений 2025 года. На второй строчке оказалась "28 лет спустя" Дэнни Бойла, замкнули тройку «Орудия» Зака Креггера.

В десятку также вошли «Долгая прогулка», «Компаньон» и «Крипер».

  1. «Грешники».
  2. «28 лет спустя».
  3. «Орудия».
  4. «Долгая прогулка».
  5. «Верни её из мёртвых».
  6. «Одно целое».
  7. «Компаньон».
  8. «Влюблённые глаза».
  9. «Крипер».
  10. «Пункт назначения: Узы крови».