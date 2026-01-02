Стартовал второй сезон романтического сериала «Ландыши: Вторая весна»

1 января состоялась премьера второго сезона сериала «Ландыши». Романтическое шоу с подзаголовком «Вторая весна» уже стартовало в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» — сейчас доступен первый эпизод.

Во втором сезоне зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёши.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат Wink.

К своим ролям в продолжении вернулись Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин и Даня Андрущук. Режиссёром выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого проект стал дебютом в кино.