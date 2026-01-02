В кинотеатрах России вышла сказка «Буратино»

1 января в России состоялась премьера фильма «Буратино». Экранизацию сказки по мотивам книги Алексея Толстого уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

«Буратино» рассказывает о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/ce1d98814b877eab3e3f782ccf3640d9"/>

Главную роль в новом «Буратино» сыграла Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») — деревянного человечка создали с помощью компьютерной графики. Роль Папы Карло исполнил Александр Яценко («Тихий Дон», «Фишер»), а Фёдору Бондарчуку доверили воплотить Карабаса-Барабаса. Режиссёром выступил Игорь Волошин («Физрук»).