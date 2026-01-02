«Зверополис 2» стал самым кассовым мультфильмом Walt Disney Animation

31 декабря сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли отметки в $ 1,46 млрд. Анимационная картина продолжает доминировать в мировых кинотеатрах, постепенно уступая лидерство «Аватару: Пламя и пепел».

Тем временем лента уже стала знаковой. Отныне «Зверополис 2» — самый кассовый проект в истории студии Walt Disney Animation. Предыдущий рекорд удерживало «Холодное сердце 2», собравшее в 2019 году около $ 1,45 млрд. Замыкает тройку оригинальное «Холодное сердце» — $ 1,26 млрд.

Самые кассовые мультфильмы студии Walt Disney Animation

«Зверополис 2» (2025) — $ 1,46 млрд. «Холодное сердце 2» (2019) — $ 1,45 млрд. «Холодное сердце» (2013) — $ 1,26 млрд. «Моана 2» (2024) — $ 1,05 млрд. «Зверополис» (2016) — $ 1,01 млрд.

Сюжет «Зверополиса 2» рассказывает о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз герои выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.