Восемь киноновинок, которые зарядят новогодним настроением

Многие россияне в праздничные дни пересматривают классические новогодние фильмы, будь то «Ирония судьбы, или С легким паром!» или «Один дома». Однако иногда хочется посмотреть что-то новое, но все также создающее праздничную атмосферу. «Вечерняя Москва» составила топ-8 новинок кино с новогодним настроением.

© Вечерняя Москва

«Письмо Деду Морозу»

В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — сплошные правила, которые необходимо соблюдать. Однажды его сын Ванечка находит старые письма своего отца, которые тот писал Деду Морозу еще в детстве, и опускает их в новогодний ящик. А на следующее утро все детские желания Пети внезапно начинаются сбываться: игрушечные солдатики оживают, газировка льется рекой, а на пороге появляется Наталья Орейро, на которой Петя мечтал жениться в детстве. Но вместе с добрыми и забавными желаниями начинают исполняться и те, которые несут опасность...

«Проблемы с шампанским»

Амбициозная карьеристка Сидни приезжает в Париж перед Рождеством — она планирует заключить сделку о приобретении ее компанией бренда элитного шампанского. Париж вскружил голову Сидни, она знакомится с обаятельным французом и влюбляется в него. Но вскоре выясняется, что он — наследник империи игристых вин, которую должна поглотить компания Сидни.

«Рождество с бывшим»

Кейт и Эверетт собираются в последний раз совместно отметить Рождество перед долгожданным разводом. Но спокойное мероприятие превращается в ураган страстей, когда в доме появляется новая возлюбленная Эверетта. Тогда Кейт, которую по какой-то причине начинает терзать ревность, решает ответить тем же. Смогут ли герои разобраться в своих чувствах, прежде чем окончательно испортить самим себе праздник?

«Снеговик»

Каждый год Дед Мороз взмахивает посохом в полночь и дарует миру праздник. Однако в этому году волшебника предала его помощница — снежная колдунья Вьюга, решившая уничтожить доброго старика и погрузить мир в вечный холод. Противостоять ей сможет лишь оживший Снеговик, которого слепила девочка по имени Варя, все еще верящая в чудеса. Вместе им предстоит пройти квест по зимней Москве, разгадать волшебный шифр и отыскать волшебный артефакт, способный остановить Вьюгу и спасти Новый год.

«Мой тайный Санта»

Мать-одиночка Тейлор переодевается пожилым мужчиной, чтобы устроиться Санта-Клаусом на элитный горнолыжный курорт и заработать денег, чтобы оплатить обучение дочери в школе сноубординга. Но ситуация осложняется, когда менеджер отеля, который нравится Тейлор, начинает что-то подозревать.

«Мерв»

Бывшие супруги Расс и Анна разошлись, и единственное, что их еще объединяет, — их любимый пес Мерв. После их расставания собака впадает в депрессию. Чтобы развеять ее тоску, Расс решает устроить им двоим «рождественский мальчишник» на солнечном побережье Флориды. Но когда к ним неожиданно присоединяется Анна, веселая поездка превращается в серию неловких, трогательных и смешных ситуаций.

«Боже. Как. Смешно.»

Клэр Клаустер — та самая мама, которая превращает каждое Рождество в сказку. Идеально испеченное печенье, безупречно упакованные подарки и продуманные семейные мероприятия — никто не умеет создавать праздничную атмосферу так, как она. Но в этот год ее взрослые дети и рассеянный муж настолько увлеклись собственными проблемами, что случайно забрали билеты на концерт, которые заботливо купила мама, и уехали на мероприятие, оставив ее одну. К тому моменту, когда семья поняла, что натворила, Клэр уже отправилась в импровизированное приключение — без готовки, уборки и координации семейного хаоса.

«Рождественское ограбление»

София, работница магазина, планирует ограбить универмаг в Лондоне в канун Рождества. Ее планам может помешать Ник — ремонтник, поставивший себе такую же цель. Чтобы провернуть ограбление, герои вынуждены объединить усилия, но по мере планирования преступления между ними вспыхивают чувства.

Также в российский прокат вышла романтическая комедия «Вечность» с Элизабет Олсен в главной роли. Каким получился фильм — в материале «Вечерней Москвы».