Как и где были сняты новогодние премьеры, идущие в кинотеатрах

Шесть новогодних кинопремьер было снято при поддержке Московского кинокластера - это "Чебурашка-2", "Буратино", "Простоквашино" и другие фильмы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин в своем Telegram-канале.

"Мы и правда уже давно оцениваем результаты нашей работы не только приростом количества съемочных площадей, но и числом фильмов в прокате, снятыми при поддержке Московского кинокластера. Прямо сейчас в российских кинотеатрах идут сразу шесть таких премьер. Это примерно половина от всех ключевых премьер в кинопрокате за последний месяц", - отметил министр.

По его словам, съемки фильмов "Чебурашка-2", "Буратино", "Простоквашино", "Елки-12", "Невероятные приключения Шурика" и "Снеговик" в городе помогла организовать Московская кинокомиссия.

В кинопарке "Москино" специально для "Буратино" построили итальянский городок, а съемки некоторых сцен из "Простоквашино" проходили на локации "Витебский вокзал". Эпизоды картин "Снеговик" и "Елки-12" снимались на кинозаводе "Москино".

Еще одна новогодняя премьера была снята самим кинокластером - это фильм "Письмо Деду Морозу", первый крупный проект Киностудии Горького после вхождения в собственность Москвы. Сейчас ленту можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.

Фурсин добавил, что часть картин можно увидеть и в сети кинотеатров "Москино" - тоже части Московского кинокластера.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги года в Московском кинокластере. Как заявил мэр, в 2025 году город провел большую работу над развитием инфраструктуры кинопроизводства, "чтобы все самые лучшие фильмы снимали именно в Москве".