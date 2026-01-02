«Ландыши», «Гром» и Стругацкие: Каких сериалов ждать в 2026 году

В 2026 году онлайн-кинотеатры продолжат завоевывать внимание зрителя и предложат разножанровые премьеры. Притом некоторые из ожидаемых проектов уже на слуху у критиков.

Помимо новинок стоит ждать и череду продолжений сериалов-хитов. Новые серии будут доступны для просмотра уже с 1 января 2026 года.

ЯНВАРСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ

Так, онлайн-кинотеатр Wink откроет 2026 год продолжением «Ландышей». В январе 2025 года состоялась премьера первого сезона. Проект также транслировали в эфире телеканала СТС и почти сразу стал хитом, суммарно набрав на всех платформах более 100 миллионов просмотров.

Сюжет рассказывает о выросшей в Лондоне дочке миллиардера Кате Орловой, которая выходит замуж за обычного русского танкиста Леху Данилина. Главные роли в сериале исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий. Режиссером второго сезона выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.

Сценарист и продюсер проекта Юрий Сапронов в беседе с НСН отмечал, что создатели проекта сделали ставку на честный разговор с аудиторией и не прогадали. Помимо крепкого сюжета «Ландыши» порадовали и музыкальной составляющей.

Второй сезон, премьера которого намечена на январь 2026 года, обещает пролить свет на интриги за борьбу с наследством и на судьбу Лехи. Создатели проекта со своей стороны обещают, что сюжетные повороты удивят даже тех, кто все уже понял.

Онлайн-кинотеатр Okko с 1 января представит сериал «Карта желаний». Это не столько очередная сатира на инфобизнес, сколько рефлексия на тему скрытой агрессии. Помимо самой карты желаний название также неизбежно отсылает к фильму «Марафону желаний» 2020 года с Аглаей Тарасовой и Кириллом Нагиевым, а также одноименному марафону от Елены Блиновской.

Если в «Марафоне желаний» героиня Аглая Тарасова хотела встретить любовь и найти себя, сменив работу, то новый многосерийный проект Okko выводит тему желаний на новый уровень. По сюжету 30-летняя Олеся мешает отомстить всем, кто ее бесит. Проблема в том, что её бесят все, включая жениха, коллег и даже блогера, по советам которой и была составлена карта желаний. Когда желания начинают исполняться, лучшая подруга с идеальной фигурой внезапно и резко набирает вес, а дом, в котором живет Олеся, обваливается. Она решает остановить действие карты желаний.

Режиссером и одним из сценаристов сериала выступила Оксана Мафагел (креативный продюсер сериала «Капельник»). Главную роль исполнит Надежда Лумпова («Алиса не может ждать», «Вы все меня бесите»). Блогера сыграет Ольга Кузьмина, известная не только по сериалу «Кухня», но и по озвучке главного героя в новогоднем хите «Чебурашка». Также в проекте можно будет увидеть Дарью Руденок, Илью Лыкова и многих других.

В свою очередь КИОН откроет год премьерой сериала «Жека Рассел» с Екатериной Климовой, Эльдаром Калимулиным и Викторией Агалаковой.

В центре сюжета классический офисный тихоня Женя (Эльдаром Калимулин). Он аккуратно ведет бухгалтерию и мужественно терпит свою руководительницу (Екатерина Климова), которая не понаслышке знакома с магией. Когда она понимает, что подчиненный раскрыл этот секрет, превращает его в собаку.

В дальнейшем герою предстоит решать человеческие проблемы собачьими лапами. Авторы же выстраивают комедию вокруг того, как меняется человек, когда его привычные социальные роли оказываются недоступны. Режиссером выступил Виталий Дудник, для которого сериал «Жека Рассел» стал дебютной большой работой.

Также в январе КИОН представит проект «Сергий против нечисти. Зов предков» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко. Это четвертая часть популярной франшизы о приключениях борца с темными силами Сергия и его напарницы, капитана полиции Кати Земцовой. В новом сезоне действие сюжета впервые выйдет за пределы столицы. Герои отправляются в Казань, где сталкиваются с фольклорной нечистью из татарской мифологии.

Премьера намечена на 5 января. Помимо Маякина и Ильяшенко в кадре можно будет увидеть Ирину Розанову, Дмитрия Куличкова, а также Аскара Ильясова, Розу Хайруллину и не только.

Онлайн-кинотеатр Start же с 15 января представит второй сезон сериала «Мошенники», в котором зрители смогут посмотреть на себя глазами злоумышленников. Притом основная задача проекта – проинформировать аудиторию о возможных действиях мошенников.

В новом сезоне авантюрной саги похождения преступника Дамира (Рустем Омаров), который специализируется на мошеннических схемах, продолжатся в Турции. Герой намерен провернуть масштабную аферу с продажей турецкой недвижимости жителям стран СНГ. В дальнейшем Дамир вернется на родину и вновь соберет команду для новых афер. Все они основаны на схемах, которые сегодня используют реальные преступники. Создатели проекта обещают, что развязка каждой истории будет непредсказуемой.

К ПРОДОЛЖЕНИЯМ

Также на первый месяц 2026 года намечена премьера второго сезона сериала «Дети перемен» в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Во втором сезоне Флора (Виктория Исакова) уже не простой водитель троллейбуса, а главарь группировки, контролирующей успешный и незаконный бизнес. Однако роскошный загородный дом и охрана не уберегают семью от распада.

Продолжение представит безжалостное противостояние Флоры со старшим сыном Петей (Слава Копейкин). Как подчеркивают создатели проекта, второй сезон будет жестче и динамичнее первого. Зрителя также ждут зрелищные экшн-сцены со взрывами, стрельбой и гонками на мотоциклах.

К своим ролям также вернулись Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов и Кузьма Котлерев. К ним присоединятся Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Игорь Черневич и Глафира Глазунова.

Вслед за январской премьерой, в феврале 2026 года онлайн-кинотеатр Start в представит заключительные пять эпизодов третьего сезона «Вампиры средней полосы».

Также среди ожидаемых новинок онлайн-кинотеатра Start – второй сезон сериала «Олдскул». Премьера проекта состоялась осенью 2025 года и за первую неделю он набрал 10 миллионов просмотров на двух платформах - Start и Premier.

По данным индекса «Кинопоиск Pro», «Олдскул» показал самый заметный старт среди новых российских сериалов за последние полгода. В премьерную неделю с 1 по 7 сентября проект получил 157 баллов интереса и занял вторую строчку в индексе, уступив только второму сезону «Уэнсдей» Тима Бертона. Подобный результат стал одним из лучших для российских сериалов с начала 2025 года.

Продолжение комедии об учительнице математики старой закалки с Марией Ароновой в главной роли представят 1 сентября 2026 года.

Выйдет в 2026 году и третий сезон «Фишера». К работе над продолжением «После Фишера. Инквизитор» вернутся режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые создали первый сезон проекта.

Главную роль в третьем сезоне сыграет Александр Петров. Он воплотит образ следователя Терехова из Барнаула, которому предстоит найти маньяка, ответственного за серию убийств в городе.

Помимо прочего в производстве четвертый сезон «Триггера». Максим Матвеев вернется к роли психотерапевта Артема Стрелецкого. По его словам, в продолжении зрители увидят персонажа с непривычной стороны.

Детали сюжета остаются неизвестны, однако аудитории вновь представят новые кейсы, в которых Стрелецкий будет использовать метод шоковой терапии.

Ранее также сообщалось, что режиссером четвертого сезона выступит Дарья Мороз. «Триггер» станет для нее четвертой режиссерской работой.

ОТ МАЙОРА ДО КАПИТАНА

Ждет зрителей в 2026 году и сериал про Майора Грома. «Кинопоиск» представит проект с 19 января. К своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Любовь Аксенова, Константин Хабенский и другие актеры кинофраншизы.

Как рассказывал НСН креативный продюсер сериала «Майор Гром: Игра против правил» и режиссер трех фильмов франшизы «Майор Гром» Олег Трофим, некоторых героев в новом проекте по «Майору Грому» ждет развитие сюжета, отличное от истории, представленной в кино.

В свою очередь режиссер Соберсаша (настоящее имя — Александр Пьяных) заверил НСН, что Сергей Разумовский в сериале выжил, в отличие от последнего фильма кинофраншизы.

Помимо сериала по «Майору Грому» Дмитрия Чеботарева в 2026 году можно будет увидеть и в детективном триллере «Отпечатки». По сюжету в тихом городке Заречный происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна стремится раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Однако радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис. След приводит напарников к местному детскому дому.

Впервые сериал, созданный для онлайн-кинотеатра КИОН, показали на фестивале «Новый сезон», и критики высоко оценили его. В проекте снимались Оксана Акиньшина, Анна Богомолова, Евгений Санников, Олег Рязанцев, Полина Кутепова и другие. Режиссером выступил Сергей Филатов, который также работал над успешным проектом 2025 года – сериалом «Бар “Один звонок”».

Также в 2026 году онлайн-кинотеатр КИОН представит детективный триллер «Резервация» с Денисом Шведовым, Филиппом Янковским и Екатериной Вилковой.

Сериал является первой экранизацией фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». По сюжету герой возвращается домой и понимает, что родной город отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Теперь эту территорию называют резервацией, там нет связи, не действуют привычные правила. Помимо прочего попытки выйти за пределы резервации оборачиваются смертью. В надежде вытащить родных из ловушки, герой все же решается проникнуть на закрытую территорию.

Также может выйти в 2026 году и первый российский сериал, посвященный миру большого тенниса. Проект «Игра на вылет» с Данилой Козловским, Полиной Гухман, Светланой Ивановой и другими актерами, которые хорошо знакомы зрителям, представит онлайн-кинотеатр Wink.

В центре сюжета молодая теннисистка Катя, которая была вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Однажды свидетелем подобного поединка становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников. Он давно мечтает найти одаренного ребенка, чтобы вернуться в мир большого спорта. Встретив Катю, герой понимает, что это именно тот случай.

СТРУГАЦКИЕ ИСТОРИИ

На Wink в течение года можно будет увидеть «Трудно быть богом» по роману Аркадия и Бориса Стругацких. Съемки завершились в октябре 2025 года, а уже в ноябре проект от продюсера Теймура Джафарова назвали самым ожидаемым сериалом по литературному произведению на фестивале «Читка 4.0».

Режиссером выступил Дмитрий Тюрин, а сценаристом - Андрей Золотарев. В разговоре с НСН он ранее назвал «Трудно быть богом» любимой настольной книгой и отмечал, что в процессе создания сценария сюжет повести дополнили новые сюжетные линии..

Сценарист также подчеркивал, что «Трудно быть богом» - один из самых масштабных его проектов, и визуально сериал поразит зрителей.

Роли в проекте исполнили Александар Радойичич, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый и Виктория Исакова.

Онлайн-кинотеатры Okko и Кион в 2026 году тоже представят новую экранизацию произведения Стругацких в формате сериала. На малые экраны выйдет проект «Полдень», основанный на романе Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня».

Режиссером проекта стал Клим Козинский («Первый номер»), сценарий написала Маруся Трубникова («The Телки»). В актерском составе - Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Максим Матвеев, Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и другие. При этом роль Максима Каммерера сыграет Юрий Колокольников.