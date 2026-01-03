Какие российские фильмы лидируют по кассовым сборам на новогодних каникулах

Новогодние гонки в кинопрокате - еще та "Формула-1". И пусть еще не вечер и до конца каникул все может измениться. Но пока лидирует с большим отрывом "Чебурашка 2".

1-е место

Он за два дня собрал миллиард рублей. Если совсем точно, то общие сборы на сегодня - 1 408 570 894 рубля. Тех, кто твердо намерен продолжить празднование Нового года с "Чебурашкой 2", много. Аж 2 547 464 человек. Именно столько продано билетов до 7 января. Режиссер Дмитрий Дьяченко и продюсеры "Централ Партнершип" могут открывать шампанское уже второй раз в этом году.

2-е место

За ним с большим отрывом идет "Простоквашино" в новой версии Сарика Андреасяна. Общие сборы на вечер 2 января - 625 464 391 рубль. Провести эту неделю с дядей Федором, котом Матроскиным и песиком Шариком намерены больше миллиона человек. Во всяком случае количество проданных билетов до 7 января - 1 184 756 единиц.

3-е место

Фантазийная версия "Буратино" от режиссера Игоря Волошина - на третьем месте. Сейчас общие сборы составляют 620 412 099 рублей. Билеты до 7 января купили 1 113 767 человек.

4-е место

"Буратино" догоняют "Три богатыря…" от компании "Вольга". "Догоняют", правда, звучит как легкое преувеличение. У фильма "Три богатыря и свет клином" (режиссер Дарина Шмидт) на сегодня общие сборы - 285 865 878 рублей. С богатырями вместе собираются провести мирные праздники 158 833 человека. Именно столько билетов куплено до 7 января. Очевидно, что свет клином не сошелся на "Трех богатырях…". Но я все равно за них болею.

5-е место

"Елки 12" замыкают пятерку лидеров. У фильма четыре режиссера - Ольга Долматовская, Борис Дергачев, Андрей Силкин и Юрий Коробейников. И пара сценаристов - Жора Крыжовников и Петр Внуков. Сейчас фильм собрал 546 384 364 рубля. И на "Елки 12" идут до 7 января 112 220 человек.

Доживем до понедельника и посмотрим результаты полуфинала?