Сказки, «Холоп 3» и «Девятая планета»: Какими фильмами удивит 2026 год

На 2026 год кинематографисты заготовили немало сюрпризов. Помимо сказок и книжных экранизаций на больших экранах можно будет увидеть новый фильм Гая Ричи, музыкальную панк-сказку и фантастический боевик с Юрой Борисовым в главной роли.

Помимо прочего в 2026 году ожидается беспрецедентное событие – летняя премьера блокбастера «Холоп 3». В индустрии уверены, что кассовый успех в этом случае поможет переломить тенденцию летнего затишья в кинотеатрах.

СКАЗОЧНЫЙ УДАР

Новый год для кинотеатров откроется конкурентной сказочной битвой. На 1 января намечены премьеры сразу трех фильмов для семейной аудитории, чего прежде не было. За каждой картиной стоят крупные медиахолдинги и отдельные телеканалы. «Простоквашино» Сарика Андреасяна продвигает ТНТ, «Буратино» Игоря Волошина - «Первый канал», а «Чебурашку 2» Дмитрия Дьяченко - телеканал «Россия».

Все три проекта получились абсолютно разными. Подход Андреасяна к «Простоквашино» можно сопоставить со схемой создания игровых ремейков студии Disney. Фильм во многом повторяет мультипликационный оригинал. Роли в картине исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин и другие.

«Чебурашка 2» продолжит историю жизни Чебурашки и Гены, знакомую зрителям по кинопрокатному хиту 2023 года. В продолжении к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Илья Кондратенко, Ева Смирнова и не только. Не обошлось и без новых героев. Так в картине появляется охотник, которого сыграл Александр Лыков.

В фильме «Буратино» заметна детальная проработка всего, что есть в кадре, включая декорации и костюмы. Сюжетно история будет отличаться от привычной сказки Алексея Толстого «Золотой Ключик, или Приключения Буратино». В новой картине звучат мелодии композитора Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года «Приключения Буратино».

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в беседе с НСН допускала, что подобная конкуренция в прокате лишит одну из картин достойной кассы. Однако продюсеры настроены более оптимистично, отмечая, что конкуренция пойдет на пользу всем, включая зрителей.

К примеру, продюсер «Простоквашино» и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян в беседе с НСН отмечал, что этот Новый год может стать рекордным для кинотеатров, поскольку все телеканалы страны будут пропагандировать поход в кино. Зритель же останется в выигрыше, поскольку ему точно будет, на что посмотреть.

В свою очередь продюсер, сценарист и сооснователь компании «Водород» Михаил Врубель, который также является одним из продюсеров нового «Буратино», в интервью НСН подчеркнул, что конкуренция – то, что делает кинематографистов сильнее, а зрителей счастливее.

ТРИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИАРДЕРА

После «новогодней битвы» в течение полугода выйдет немало масштабных фильмов. Вместе с тем кинотеатры не строят прогнозов, что 2026 год будет значительно лучше 2025. Так председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал НСН, что пока индустрия примерно понимает лишь ситуацию по релизам на первое полугодие 2026 года. С приходом лета в прокате вновь ожидается затишье, которое может больно ударить по кинотеатрам.

«К сожалению, говорить про 2026 год не приходится. Вторая половина года остается туманной. В 2025 году точно так же мы понимали, что у нас довольно-таки активная первая половина года, но третий квартал не показал ни одной сильной российской премьеры. В результате хороший рост в первых двух кварталах был полностью перечеркнут отсутствием фильмов в третьем квартале», - заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров.

Оценивая же начало 2026 года, собеседник НСН подчеркнул, что в фильмах первого и второго квартала кинотеатры уверены. Среди запланированных релизов есть и претенденты на сборы в миллиард рублей в прокате.

«Из больших миллиардников среди того, что мне запомнилось – «Левша» в январе, «Сказка о царе Салтане» в феврале. Возможно, проекты соберут даже больше миллиарда, это действительно очень сильные картины, на которые мы делаем большие ставки. Затем в прокате будет несколько фильмов с потенциалом в 600-700 миллионов рублей. Завершает этот зимне-весенний марафон «Холоп 3», который выйдет в июне. Что будет дальше, мы пока не знаем», - рассказал Воронков.

Фантастический приключенческий фильм «Левша» представят в прокате с 22 января. По признанию творческой команды проекта, это довольно вольная интерпретация одноименной повести Николая Лескова.

Режиссером «Левши» выступил Владимир Беседин известный, как автор первой короткометражки по «Майору Грому». Новый фильм стал первым полным метром в его режиссерской карьере. Среди актеров в картине можно будет увидеть Юрия Колокольникова, Федора Федотова, Алексея Гуськова и других. В ноябре 2025 года картину признали самой ожидаемой экранизацией на фестивале «Читка 4.0».

Также на фестивале впервые презентовали и «Сказку о царе Салтане» по произведению Александра Пушкина от «Кинокомпании братьев Андреасян». Премьера фильма намечена на 12 февраля 2026 года. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Антон Богданов и другие. Известно, что для съемок было отстроено множество детальных декораций с ручной росписью. Большинство костюмов – тоже ручная работа.

Премьера «Холопа 3» состоится 12 июня 2026 года. Главную роль в комедии вновь сыграет Милош Бикович, также к актерскому составу присоединятся Павел Прилучный и Кристина Асмус. На этот раз вместо одного мажора героям предстоит перевоспитать целую избалованную семью, которая отправится в эпоху Петра I.

Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в разговоре с НСН не исключила, что в летний период кинотеатры конкурируют за зрителя с дачей и другими видами досуга, и большой фильм, выходящий в эти даты, может потерять до 40% сборов. Однако Воронков скорее не разделяет такие опасения.

«Мы на протяжении последних четырех лет где только возможно, в том числе в кабинетах власти, говорили о том, что любые крупные проекты, которые выпущены с поддержкой государства, должны выходить в летний время. Раз мы и так выделили государственные деньги на фильм, давайте ставить его на лето, чтобы картины выходили не только зимой. На 1 января, на январские праздники получается драка из трех крупнейших проектов, а лето остается пустым. Посмотрим, как покажет себя «Холоп 3», это будет первый опыт. Честно говоря, мы видим, что для картины летние даты тоже могут быть очень удачными. Фильм ждут, мне кажется, эта история может работать в любое время года», - заметил собеседник НСН.

По его словам, если бы «Холоп 3» выходил в прокат с 1 января 2026 года, даже без присутствия сразу трех сказочных фильмов на датах Новый год для кинотеатров получился бы рекордным. Ведь в этом случае залы не пустовали бы даже в ночные и вечерние сеансы.

«Если бы два из трех фильмов ушли на лето, будь то «Чебурашка 2», «Простоквашино» или «Буратино», а вместо них встал «Холоп 3», думаю, это был бы самый сильный Новый год практически со стопроцентной заполняемостью залов», - уточнил Воронков.

СКАЗОЧНЫЙ ПАНК

Среди фильмов, анонсированных на 2026 год, найдется немало картин, способных освоить 300-700 миллионов в прокате. Среди них, к примеру, музыкальное фэнтези «Король и Шут. Навсегда». Картина рассказывает о вселенной легендарной рок-группы. По сюжету ей грозит уничтожение из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом.

Режиссером полнометражной ленты стал Рустам Мосафир, который поставил сериал «Король и Шут». Проект вышел в 2023 году и стал хитом «Кинопоиска». К своим ролям в полнометражном фильме вернутся актеры Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Вера Вольт. Главного антагониста - Некроманта - воплотит Илья Гришин.

Также в фильме можно будет увидеть участников группы Jane Air воплотили роли Бременских музыкантов-зомби на службе у Некроманта в фильме «Король и Шут. Навсегда». Фронтмен коллектива Антон Лиссов сыграл зомби по имени Сид. Участница The Hatters Анна Музыченко сыграла в фильме роль ведьмы. Обе группы подготовили саундтреки к проекту. Премьера картины «Король и Шут. Навсегда» ожидается 19 февраля 2026 года.

ПРЕМЬЕРЫ ПРАЗДНИКОВ И КАНИКУЛ

К 8 марта в прокат выйдет сразу несколько проектов. На 5 марта намечена премьера продолжения «Царевны-лягушки». Первую часть представили в кинотеатрах 6 марта 2025 года, кассовые сборы превысили 594 миллиона рублей. По сюжету «Царевны-лягушки 2» Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе, сняв проклятие Кощея. Однако прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. К своим ролям вернутся Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Светлана Пермякова и не только. В режиссерском кресле - Александр Амиров, он же работал и над первой частью.

Также на 5 марта запланирован прокат экранизации бестселлера Анны Джейн «Твое сердце будет разбито». Фильм расскажет о старшекласснице Полине, которая решает спрятаться от буллинга за спиной местного хулигана Барса. Они заключают сделку, чтобы парень притворился ее бойфрендом, а девушка в ответ выполнит любое его желание. Постепенно между школьниками возникают чувства, но их родные и одноклассники хотят разлучить влюбленных.

На успех фильма в прокате намекает популярность литературного первоисточника и яркий актерский состав. Роли исполнят Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые»), Даниэль Вегас («Школа»), Иван Трушин («Этерна») и другие. Режиссером выступит Михаил Вайнберг, который прежде работал над сериалами «Жить жизнь» и «Тест на беременность».

К весенним каникулам в прокате появится и семейный контент. С 19 марта 2026 года в кинотеатрах можно будет посмотреть фильм «Домовенок Кузя 2» от «Кинокомпании братьев Андреасян». Первая часть выходила в декабре 2024 года, и сборы превысили миллиард рублей. Главного героя вновь озвучит Сергей Бурунов. В картине снимались Гарик Харламов, Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин, Марк Богатырев, Женя Малахова и другие. Постановщиком фильма стал Виктор Лакисов, который работал и над первой частью.

Среди мультфильмов в марте 2026 года покажут «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». Первая часть к концу 2023 года заработала в зарубежном прокате $5 млн, став лидером отечественного проката за пределами страны.

ОТ РИЧИ ДО БОРИСОВА

В апреле российские кинотеатры ждут новый фильм Гая Ричи «Жена и пес». Как рассказал в интервью НСН продюсер проекта Айван Эткинсон, картина будет похожа на «Джентельменов», в том смысле, что это будет кино, очень британское по своему повествованию. Помимо прочего в фильме будет много классных актеров, включая Энтони Хопкинса, Бенедикта Камбербэтча.

Сразу несколько премьер намечено на август 2026 года. С 6 августа выходит фильм «Смешарики. Сквозь вселенные». По сюжету Крошу и Ежику предстоит перенестись в реальный мир, в котором они перевоплотятся в детей. Герои отправятся на Марс на космическом корабле. Роли в картине исполнили Надежда Михалкова, Александр Устюгов, Николай Добрынин, Ян Цапник, Александр Лыков и другие артисты. Автором сценария выступил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

С 13 августа можно будет посмотреть картину «Последний богатырь. Колобок». Это новый проект киновселенной «Последний богатырь». Героя в новом фильме вновь озвучит Гарик Харламов. По сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона, которого на экране воплотит актер-комик Дмитрий Журавлев. Волка сыграет Гоша Куценко, а Мила Ершова исполнит роль Лады.

В беседе с НСН режиссер фильма Антон Маслов рассказывал, что новый фильм познакомит зрителя с прошлым Колобка, показав становление его ироничного и бойкого характера.

На 24 сентября намечена премьера фантастического боевика «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. По сюжету главный герой автомеханик Дима после несчастного случая неожиданно начинает вспоминать о службе на далекой Девятой планете и любимой девушке Полине. Встретив ее в реальной жизни, Дима осознает, что кто-то скорректировал всем память. Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету.

Съемки проходили в Москве, Марокко и на острове Сокотра. Помимо Борисова и Старшенбаум в фильме также снимались Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов и другие. Режиссером выступил Николай Рыбников, который ранее работал над сериалом «Трудные подростки» и фильмом «Чекаго».

С 1 октября в прокат выйдет семейное приключенческое фэнтези «Царевна Несмеяна». Фильм знакомит зрителя с прагматичным парнем по имени Ерема, которому вот-вот могут повысить на работе. Однако внезапно он вместе с младшей сестрой случайно проваливается в Тридевятое царство. Чтобы выбраться обратно, Ереме нужно выполнить задачу короля: рассмешить вечно хмурую дочь — царевну Несмеяну.

Главные роли в картине исполнили Слава Копейкин и Анастасия Красовская. Также на экране можно будет увидеть Рузиля Минекаева, Виктора Логинова, Игоря Чехова и других. Режиссер фильма - Василий Ровенский. Его фильмография включает анимационный блокбастер «Большое путешествие. Вокруг света» и две части мультфильма «Коты Эрмитажа».