Впервые в истории сборы аниме-фильмов превысили $1 млрд за год

В 2025 году индустрия аниме-фильмов добилась очередного рекорда. За 12 прошедших месяцев полнометражные анимационные картины собрали более $ 1 млрд по всему миру.

© Чемпионат.com

Аниме-фильмы достигли такого показателя впервые за всю историю. В 2025 году вышел ряд картин, которые показали достойный результат в мировом прокате: «Человек-бензопила: История Резе» ($ 174 млн), «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечная крепость» ($ 774 млн) и «Детектив Конан: Воспоминания одноглазого» ($ 166 млн).

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость аниме-индустрии в 2024 году достигла более $ 25 млрд. Кроме того, доходы индустрии за пределами Японии выросли на 26%. Судя по вышедшим в 2025 году картинам, показатели продолжат расти и дальше.