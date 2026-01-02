Стали известны кассовые сборы «Буратино» за первые сутки

Экранизация классической сказки «Буратино» за первые сутки собрала более 226,6 млн рублей, сообщается на сайте ura.ru со ссылкой на данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов.

Всего за весь период было собрано почти полмиллиарда рублей.

В сообщении отмечается, что билеты на сеансы «Буратино» раскупались заранее, из-за чего во многих кинотеатрах увеличивали количество показов.