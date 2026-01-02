Чего ждать от мира кино в 2026 году

2026-й год для отечественного кинематографа, по всей видимости, мало чем будет отличаться от минувшего. В повестке – сказки, сказки и еще раз сказки.

Авторскому кино все сложнее пробивать себе дорогу. В прокат так и не вышли фильмы, премьеры которых состоялись прошлой зимой и нынешним летом, несмотря на авансы критиков и жюри многочисленных фестивалей. Продюсер и режиссер Сергей Члиянц пришел к печальному заключению: «Чем больше наград от киноведов и критиков, тем меньше шансов попасть в прокат». Свидетельство тому – судьба его фильма «Ветер» по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. Признание коллег и экспертов есть, а увидеть фильм пока невозможно.

Фестивалей все больше и больше. Они вновь становятся альтернативой прокату по части авторского кино. В списке киносмотров, поддержанных только Министерством культуры, в новом году их 160, плюс независимые, скромные и жирные, созданные во имя идеи, а также ради тщеславия организаторов и меценатов.

Константин Бронзит на пути к «Оскару»

22 января 2026 года объявят номинантов премии «Оскар», вручение которой состоится в 98-й раз. Главная интрига для нас в том, пройдет ли в их ряды режиссер Константин Бронзит, чей короткометражный анимационный фильм «Три сестры» попал в шорт-лист.

Год назад мы следили за продвижением «Аноры» американского режиссера Шона Бейкера, где снимались российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков. Фильм получил множество кинонаград в США и Великобритании, главный «Оскар» как лучший фильм.

Константин Бронзит – не новичок в оскаровской гонке. Дважды он был номинантом премии Американской киноакадемии, однажды, как и теперь, прошел в ее шорт-лист. В четвертый раз ему предстоит этот путь да еще под псевдонимом. Он заявлен как Тимур Когнов из Кипра. Все это феноменально. Не каждый кинематографист способен все начать с чистого листа и доказать, на что ты способен.

В шорт-лист также прошла игровая короткометражка российского режиссера Александра Александра Молочникова, снятая им во время обучения в Колумбийском университете США. Она уже получила студенческую премию британской кинопремии BAFTA в номинации «Лучший фильм», что и обеспечило возможность претендовать на соискание «Оскара». Фильм рассказывает о российской художнице, приговоренной к лишению свободы и освобожденной в ходе обмена заключёнными между Россией и западными странами.

Главную роль сыграла живущая в Берлине актриса, номинантка Европейской киноакадемии Виктория Мирошниченко, знакомая зрителям по фильму «Дылда». Принял участие в создании картины и живущий в Великобритании оператор Михаил Кричман, много лет работавший с Андреем Звягинцевым.

Новые фильмы Андрея Звягинцева и Стивена Спилберга

Кинорежиссер Андрей Звягинцев завершил съемки нового фильма «Минотавр», к которому готовился несколько лет. Он давно мечтал снять камерную историю о бизнесмене, узнавшем об измене жены в сложный для себя момент, когда в возглавляемой им компании происходят серьезные перестановки и сокращения. Менялись продюсеры, считавшие, что проект слишком затратный, учитывая масштаб истории, и его не удавалось запустить.

Сценарий написан Андреем Звягинцевым в соавторстве с Семеном Ляшенко, автором книги «Путь фильма «Апокриф» Андрея Звягинцева». Снимал фильм оператор Михаил Кричман, совместная работа с которым продолжается много лет. Список актеров держится пока в тайне.

Съемки проходили в Латвии. Среди производителей – Франция, Германия, Латвия. Премьера намечена на 2026 год и вполне может состояться на Каннском кинофестивале. Все фильмы Звягинцева кроме дебютного «Возвращения» были впервые показаны именно там.

Его последняя по времени картина «Нелюбовь» датируется 2017 годом. Пауза оказалась долгой и началась с момента тяжелейшего для Андрея заболевания в период пандемии с последующей длительной реабилитацией в Германии и Франции.

Андрей Звягинцев ведет в соцсетях нечто вроде дневника, где записывает свои мысли, делится воспоминаниями о работе в кино. Одна из его историй связана со Стивеном Спилбергом. Однажды они встретились, возникла забавная мизансцена. Звягинцев в шутку спросил: «Неужели вы действительно Спилберг?».

Американский классик тут же вынул из кармана водительское удостоверение и предъявил «сомневающемуся» Звягинцеву. И сказал, что видел его фильм «Левиафан», который ему понравился, на очереди - «Нелюбовь».

Спилберг, которому в конце 2026 года исполнится 80 лет, тоже завершает работу над новым фантастическим фильмом, 37-м по счету в его послужном списке. В нем снимались Эмили Блант, Джош О`Коннор, Коллин Ферт и другие звезды. Сценарий Спилберг написал совместно с Дэвидом Кеппом, с которым они работали на «Парке Юрского периода» и еще нескольких картинах, включая «Индиану Джонса».

Шквал сказок продолжается

Сказка стала главным жанром отечественного кино в 2025 году. Это были не только цветистые, кричащие адаптации классических сюжетов, но и современные истории с социальным подтекстом, упакованные в сказочную оболочку. К каким только ухищрениям не приходится прибегать кинематографистам, чтобы уклониться от прямых высказываний. За какую тему не возьмись, всегда найдутся поборники нравственности, готовые зарубить любую идею. Отсюда и внутренний страх. Вот зрителю и предлагается вместо злободневности сказочная патока.

Список проектов, которые будут поддержаны в ближайшее время, вызывает сплошные вопросы. Да здравствует детский сад! Опять взят тотальный курс на сказку. В новом году продолжится работа над «Аленьким цветочком», «Колобком», «Садко» и «Щелкунчиком». Свою версию «Сказки о царе Салтане» предложит Сарик Андреасян, где главные роли сыграют Лиза Моряк и Павел Прилучный.

В разгаре работа над современной киноверсией «Сказки о потерянном времени» по одноименному произведению Евгения Шварца. В фильме Александра Птушко 1964 года снимались Олег Анофриев, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Савелий Крамаров, Рина Зеленая, Нина Гребешкова.

Новый фильм снимает режиссер Андрей Никифоров, а злых волшебников сыграют Татьяна Орлова, Александр Лыков, Алексей Маклаков. Их герои попытаются вернуть молодость при помощи суперсовременного гаджета. Их жертвой станет девятилетний Петя Зубов, целыми днями не расстающийся с мобильным телефоном. Он и его друзья, развлекавшиеся всякого рода инетернет-играми, дружно постареют. Повзрослевших детей сыграют Людмила Артемьева, Иван Охлобыстин и Виталий Хаев.

ИИ наступает и это данность

Страхи, связанные с активным внедрением искусственного интеллекта в кинематограф, постепенно отступают. Даже классик мирового кино Вернер Херцог, демонстративно отказывающийся от использования мобильного телефона, разрешил воспользоваться его голосом в одном из кинопроектов с ИИ.

Искусственный интеллект в чем-то облегчает жизнь, мгновенно справляясь с задачами, на которые потребовалась бы при других обстоятельствах уйма времени.

Дебютант Савелий Осадчий, снявший фильм «Мальчик-птица», для поиска необычного тембра голоса для главного героя, использовал нейросеть. Его персонаж взрослый, а говорит, как ребенок. Режиссеру пришлось провести сотни часов наедине с ИИ, используя архивные детские записи, чтобы добиться нужного эффекта.

Netflix разработал инструкцию для кинематографистов, как взаимодействовать с ИИ при создании текстов, музыки, изображения и при этом не нарушить авторские права. Создатели кинопроизведений должны заранее уведомлять о намерении использовать ИИ в работе над своими картинами.

Собственный контент Netflix намерен тщательно защищать от нашествия варваров. Его идеологи призывают к корректной работе с актерами с учетом их хрупкого эмоционального устройства. Любое внедрение ИИ в их инструментарий может повлечь репутационные и прочие потери. При этом речи об абсолютном отказе от возможностей нейросети не идет, особенно на стадии разработки проекта.