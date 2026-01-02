Министр культуры прокомментировала успех «Чебурашки 2»

Ольга Любимова прокомментировала успех "Чебурашки", собравшего миллиард рублей
Второй фильм "Чебурашка", как мы и написали ранее, собрал в прокате миллиард рублей за два дня. Первой части понадобилось на это три дня.
Министр культуры РФ Ольга Любимова с утра 2 января прокомментировала новость у себя в социальных сетях, подчеркнув, что "Чебурашка 2" стал сороковым отечественным фильмом, преодолевшим в прокате отметку миллиард рублей. Приводим текст комментария целиком.
Прямая речь
Министр культуры РФ Ольга Любимова:
"Чебурашка 2" преодолел отметку в 1 миллиард рублей в прокате. Знаковый рубеж фильм, созданный при поддержке Фонда кино, достиг уже на второй день проката. Картина стала 40-й российской лентой, собравшей более миллиарда рублей, и первой в 2026 году. История о новых приключениях Чебурашки и его друзей продолжает традицию доброго семейного кино. Над фильмом вновь работала команда, хорошо знакомая зрителям по первой части: в картине снялись Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие актеры. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. Отрадно видеть, что российское кино для семейного просмотра остается востребованным и собирает полные залы".