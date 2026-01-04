Сборы фильма «Чебурашка 2» достигли двух млрд рублей

Вечером 3 января фильм "Чебурашка 2" преодолел в российском кинопрокате отметку 2 млрд рублей. Напомним, что за два дня проката фильм собрал миллиард рублей. Правда, в сумму входят цифры сборов и от предпродаж.

"Чебурашка 2" стал четырнадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и первым за 2026 год. Это данные индустриального издания "Бюллетень кинопрокатчика". Другое индустриальное издание - Кинопоиск - подсчитало, что первой части "Чебурашки" на достижение отметки в два миллиарда понадобилось пять дней, а за аналогичный период она собрала 1,4 млрд рублей.

Сборы фильма "Буратино" и "Простоквашино" - 50 миллионов рублей у каждого. Не исключено, что со дня на день по миллиарду заработает каждая из них. Согласно прогнозам обозревателя "РГ", автора этих строк, сборы "Чебурашки" могут достичь 4-5 миллиардов рублей. Осталось проверить.