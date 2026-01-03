«Чебурашка 2» собрал более 1,6 млрд рублей за три дня проката

Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2» заработал в кинопрокате более 1,6 млрд рублей за три дня. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах картин в кинозалах.

«Общие сборы - 1 653 013 974 рублей», - указано в сообщении на портале.

Новая часть истории о Чебурашке вышла на большие экраны 1 января, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В картине снимались Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор и Виктор Добронравовы, Полина Максимова, Александр и Матвей Лыковы и другие.