Стоит ли смотреть «Простоквашино»

Получилось симпатично.

1 января в нашем прокате вышли сразу три семейных блокбастера. Было бы здорово, если бы они все оказались замечательными, но на деле у новинок чёткая градация. «Чебурашка 2» — хороший, «Буратино» — нормальный, а «Простоквашино» Сарика Андреасяна — невыносимая скука, где мало кто старается. Объясняю, почему на «Простоквашино» не стоит идти в кино.

«Простоквашино»: главное о фильме

«Простоквашино»: где смотреть?

Показы в России начались 1 января. Цифровая версия выйдет ориентировочно в марте-апреле.

Видео доступно на YouTube-канале «Союзмультфильм». Права на видео принадлежат компании «Союзмультфильм».

Врываемся в новый год с безжизненным кино

Имя Сарика Андреасяна воспринимается почти как клеймо, но на деле у него есть удачные фильмы. «Онегин» сохранил дух оригинала и удивил музыкой с визуалом. «Непрощённый» оказался адекватной депрессивной драмой. Смотреть «Гудбай, Америка» стыдно, однако местами забавно. И даже легендарные «Защитники» были настолько ужасными, что даже хорошими. Подумайте, скольких мемов мы лишились бы, не сними режиссёр супергероику.

Но чаще Андреасян сокрушительно ошибается. И «Простоквашино» — как раз воплощение уныния и абсолютный провал.

Сюжет «Простоквашино» не стали сильно менять и осовременивать. Как и раньше, дядя Фёдор хочет себе кота, но родители Матроскину не рады. Так что дуэт, никого не предупредив, срывается в деревню и весело там живёт — с испытаниями, зато с улыбкой. При этом дядя Фёдор остался нормальным пацаном, а не трансформировался в ценителя TikTok. Матроскин всё ещё отпускает милые фразочки о бутербродах. Почтальон Печкин традиционно вредничает из-за отсутствия документов и велосипеда.

Конечно, сюжет расширили: в деревне поселились новые герои, а на поиски пропавшего мальчика отправили пару забавных милиционеров. Однако основа взята именно из классики. Обычно это надёжное решение, ведь зрители не станут ворчать о безумных плясках на культовом мультфильме. Однако наверняка спросят: «А зачем смотреть новинку, если оригинал всё ещё хорош?» В таких случаях режиссёр должен бы сказать: «Мы снимали фильм с любовью, хорошо сделали свою работу и привлекли новую аудиторию». Проблема в том, что в данном случае такая фраза показалась бы обманчивой.

Возьмём «Как приручить дракона». Фильм почти покадрово повторил анимацию, но вышел красивым, талантливо сыгранным и эмоциональным. Вроде бы досконально знаешь историю, однако всё равно переживаешь за Беззубика и удивляешься, насколько актуальной осталась идея — о том, что поиск сходств, а не различий сближает даже заклятых врагов. Так новое произведение целиком опиралось на старое, однако тоже оказалось искусством. Тем временем новое «Простоквашино» кажется пиявкой, которая присосалась к оригиналу и живёт лишь за его счёт.

Проблема как минимум в актёрах, которые не понимают, где находятся и чего от них хотят. Например, дядя Фёдор в исполнении Романа Панкова в эмоциональные моменты слишком ровно проговаривает свои реплики. А его мама, сыгранная Лизой Моряк, даже в будничных ситуациях излишне кривляется и вообще переигрывает.

Дело не самих актёрах и уровне их мастерства. Тот же юный Панков прилично сыграл в недавних «Денискиных рассказах», а из Лизы Моряк вышла хорошая Татьяна Ларина. Просто режиссёр на съёмочной площадке всегда выступает этаким тренером. Если у подопечного что-то идёт не так, постановщик должен его подготовить, погрузить в кино и выжимать дубли до тех пор, пока не получится идеально.

Так поступают даже с мировыми звёздами: того же Тимоти Шаламе в «Марти Великолепном» 40 раз шлёпали по заднице ракеткой — и только тогда эпизод стал достойной кульминацией и отобразил моральное падение героя. Для такого трюка нужны самоотдача и непреодолимое желание сотворить искусство. Но у режиссёра «Простоквашино» такого запала, похоже, не было. А без заряженного тренера ни одна команда не добьётся многого — даже если постарается.

Кто-то в «Простоквашино» действительно упорствует. Из Охлобыстина вышел прикольный Печкин. Матроскин с Шариком нарисованы не идеально, но и не ужасно. Озвучены CGI-герои хорошо. Вот только за всем остальным следить абсолютно неинтересно. Потому что перед нами тот же мультик, только кратно хуже. Тогда зачем смотреть новинку?

Я ответа не нашёл, хотя билет на сеанс покупал без скепсиса и предрассудков насчёт Андреасяна. Увы, на протяжении 100 минут я вместе с залом ворочался в кресле, поглядывал на телефон, ужасался безжизненности и отчаянно мечтал о финале. Будь я студентом, наверняка сбежал бы домой и принялся за диплом — так хоть немного развеял бы скуку. Если уж идти на праздники в кинотеатр, то лучше на хорошего «Чебурашку» или нормального «Буратино». Но тратить деньги и время на «Простоквашино» причин нет.

«Простоквашино»: стоит ли смотреть?

Автор любой адаптации должен задаться вопросом: «А зачем нужна его версия легендарного произведения?» Ответом может быть переосмысление оригинала, его расширение или красивая подача классики новой аудитории. Увы, в «Простоквашино» вообще нет смысла. Это до боли знакомая история, только плохо сыгранная и лишённая эмоций, надрыва, страсти.

Если посмотрите оригинал, не раз улыбнётесь. Если же пойдёте на кино, попадёте в зачарованный мир, где стрелка часов движется так, словно выпила лошадиную дозу успокоительного.

Оценка «Простоквашино» — 5 из 10

Понравилось

Анимированные звери недурно выглядят и хорошо звучат

Охлобыстин адекватен в роли Печкина.

Не понравилось