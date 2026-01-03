Стартовал третий сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"»

3 января стартовал третий сезон фантастического сериала «Проект «Анна Николаевна». В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» уже доступны первые два эпизода продолжения.

Проект рассказывает о фантастической России, где учёные создали андроида-полицейского Анну Николаевну. В новых сериях оказывается, что жена Андрея Пожарского — секретный андроид, которого подселили к герою в рамках эксперимента. В это же время в городе становится неспокойно: неизвестная старушка вырывает банкомат из стены и уходит с ним.

К главным ролям в третьем сезоне вернулись Зоя Бербер («Шальная императрица»), Антон Филипенко («На деревню дедушке») и Маруся Климова («Лимитчицы»).