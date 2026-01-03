Появились кадры со съёмок финального эпизода культового сериала «Очень странные дела». Фотографии опубликовал один из шоураннеров проекта Росс Даффер на своей странице в соцсети.

На кадрах показаны актёры из сериала, среди которых Милли Бобби Браун (Одиннадцатая), Джо Кири (Стив) Финн Вулфхард (Майк), Дэвид Харбор (Джим Хоппер) и другие. Все они запечатлены на трогательных фото, во время съёмок восьмой серии пятого сезона.

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

Заключительный эпизод «Очень странных дел» вышел на стриминговом сервисе Netflix и в некоторых кинотеатрах в ночь на 1 января. На этом история мистического проекта, который запустился в 2016 году и в итоге стал самым популярным англоязычным сериалом стриминга, закончилась. Впереди зрителей ждёт два спин-оффа шоу, один из которых — анимационный сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го».