Профессор Флитвик из «Гарри Поттера» назвал главное отличие сериала от фильма

Актер Уорвик Дэвис, сыгравший профессора Флитвика в «Гарри Поттере», рассказал о производстве одноименного сериала. Его слова цитирует Deadline.

Дэвис, который вернулся к своей роли и в сериале, раскрыл главное отличие двух проектов.

«Сейчас я работаю над сериалом, но не могу сказать вам ничего, кроме того, что мы пересказываем эти замечательные истории, но с большей глубиной и детализацией, чем раньше. Это очень точная адаптация книги», — заявил артист.

По словам Дэвиса, он находит странным некоторые моменты на съемочной площадке.

«Очевидно, что мы рассказываем одну и ту же историю, поэтому на съемочной площадке мы переживаем похожие моменты. Но странно снова оказаться в тех же студиях и делать все то же самое, потому что в Ливсдене мы снимали фильмы», — объяснил он.

55-летний Дэвис снялся в роли Флитвика во всех восьми фильмах о Гарри Поттере. Он также появляется в оригинальной экранизации романов Джоан Роулинг в роли Грипхука — гоблина, работающего в волшебном банке Гринготтс.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» от HBO запланирована на начало 2027 года. Шоу будет состоять из семи сезонов, в соответствии с количеством романов в цикле. Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.