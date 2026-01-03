Режиссер «Супермена» Джеймс Ганн назвал любимые фильмы

Издание Variety взяло интервью у режиссёра фильма «Супермен» и главы студии DC Джеймса Ганна. Он рассказал о картинах, которые заставили его полюбить кино.

© Чемпионат.com

Постановщик отметил, что первой лентой, которую он посмотрел в кинотеатре, стал мультфильм «Коты-аристократы» 1970 года. Ганн также упомянул комедию «Самый сильный человек в мире» с Куртом Расселом. Режиссёр заявил, что его полностью изменили «Звёздные войны» и «Индиана Джонс».

Предстоящим фильмом Джеймса Ганна стал сиквел «Супермена» с подзаголовком «Человек завтрашнего дня». Он выйдет в мировом прокате 9 июля 2027 года. В продолжении главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку.