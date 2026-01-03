Лучшие фильмы 2025 года — список от голливудских режиссеров

Лучшие фильмы 2025 года — список от голливудских режиссёров

Издание Variety представило список фильмов 2025 года, которые назвали лучшими голливудские режиссёры. В рейтинге представлены мнения 24 представителей киноиндустрии, выбравшие любимые картины.

Так, автор культовой «Схватки» Майкл Манн назвал «Аватар 3: Пламя и пепел» лучшей лентой 2025 года. Он считает, что триквел научно-фантастической серии стал грандиозным достижением для кинематографа. Режиссёр Джей Джей Абрамс считает, что лучшим фильмом года стал мюзикл «Злая. Часть 2», а Пол Томас Андерсон выбрал драму «Сентиментальная ценность».

Лучшие фильмы 2025 года по версии голливудских режиссёров:

  • Майкл Манн — «Аватар: Пламя и пепел»;
  • Яница Браво — «Всё, что от тебя осталось»;
  • Тейлор Хэкфорд — «Новая волна»;
  • Хулио Торрес — «Бугония»;
  • Барри Левинсон — «Провод мертвеца»;
  • Селин Сон — «Элла Маккей»;
  • Кеннет Лонерган — «Секретный агент»;
  • Пол Томас Андерсон — «Сентиментальная ценность»;
  • Барри Дженкинс — «Голос Хинд Раджаб»;
  • Рамин Бахрани — «Простая случайность»;
  • Эмбет Дэвидц — «Завещание Анны Ли»;
  • Джеймс Л. Брукс — «Материалистка»;
  • Майк Уайт — «Битва за битвой»;
  • Дэн Гилрой — «Формула-1»;
  • Пол Шредер — «Спрингстин. Избавь меня от небытия»;
  • Джей Джей Абрамс — «Злая. Часть 2»;
  • Уильям Олдройд — «Гедда»;
  • Дэвид Лоури — «Метод исключения»;
  • Майкл Шеннон — «Нюрнберг»;
  • Эллисон Андерс — «Сират»;
  • Ли Дэниелс — «Мелодия их мечты»;
  • Джесси Айзенберг — «Прости, детка»;
  • Джеймс Мэнголд — «Сны поездов»;
  • Карин Кусама — «Достать ножи: Проснись, мертвец».