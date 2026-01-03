Лучшие фильмы 2025 года — список от голливудских режиссеров

Издание Variety представило список фильмов 2025 года, которые назвали лучшими голливудские режиссёры. В рейтинге представлены мнения 24 представителей киноиндустрии, выбравшие любимые картины.

Так, автор культовой «Схватки» Майкл Манн назвал «Аватар 3: Пламя и пепел» лучшей лентой 2025 года. Он считает, что триквел научно-фантастической серии стал грандиозным достижением для кинематографа. Режиссёр Джей Джей Абрамс считает, что лучшим фильмом года стал мюзикл «Злая. Часть 2», а Пол Томас Андерсон выбрал драму «Сентиментальная ценность».

Лучшие фильмы 2025 года по версии голливудских режиссёров: