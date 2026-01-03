Лучшие фильмы 2025 года — список от голливудских режиссеров

Лучшие фильмы 2025 года — список от голливудских режиссёров
Издание Variety представило список фильмов 2025 года, которые назвали лучшими голливудские режиссёры. В рейтинге представлены мнения 24 представителей киноиндустрии, выбравшие любимые картины.
Так, автор культовой «Схватки» Майкл Манн назвал «Аватар 3: Пламя и пепел» лучшей лентой 2025 года. Он считает, что триквел научно-фантастической серии стал грандиозным достижением для кинематографа. Режиссёр Джей Джей Абрамс считает, что лучшим фильмом года стал мюзикл «Злая. Часть 2», а Пол Томас Андерсон выбрал драму «Сентиментальная ценность».
Лучшие фильмы 2025 года по версии голливудских режиссёров:
- Майкл Манн — «Аватар: Пламя и пепел»;
- Яница Браво — «Всё, что от тебя осталось»;
- Тейлор Хэкфорд — «Новая волна»;
- Хулио Торрес — «Бугония»;
- Барри Левинсон — «Провод мертвеца»;
- Селин Сон — «Элла Маккей»;
- Кеннет Лонерган — «Секретный агент»;
- Пол Томас Андерсон — «Сентиментальная ценность»;
- Барри Дженкинс — «Голос Хинд Раджаб»;
- Рамин Бахрани — «Простая случайность»;
- Эмбет Дэвидц — «Завещание Анны Ли»;
- Джеймс Л. Брукс — «Материалистка»;
- Майк Уайт — «Битва за битвой»;
- Дэн Гилрой — «Формула-1»;
- Пол Шредер — «Спрингстин. Избавь меня от небытия»;
- Джей Джей Абрамс — «Злая. Часть 2»;
- Уильям Олдройд — «Гедда»;
- Дэвид Лоури — «Метод исключения»;
- Майкл Шеннон — «Нюрнберг»;
- Эллисон Андерс — «Сират»;
- Ли Дэниелс — «Мелодия их мечты»;
- Джесси Айзенберг — «Прости, детка»;
- Джеймс Мэнголд — «Сны поездов»;
- Карин Кусама — «Достать ножи: Проснись, мертвец».