«Мухтара» вернут на экраны телевизоров

Премьера сериала «Мухтар. Он вернулся» состоится на НТВ 5 января 2026 года. Это продолжение легендарного детектива о смелой овчарке. В центре истории - трое полицейских и служебный пёс Мухтар: каждый из оперативников после оплошности оказывается на грани увольнения, но руководство решает отправить их на перевоспитание к полковнику Колосову, с которого более 20 лет назад и начиналась история про Мухтара. Главные роли в сериале исполнили Александр Носик, Дмитрий Кривошеев и восточно-европейская овчарка Фрам, а также снялись Александр Ляпин, Валерия Бурдужа, Даниил Буров, Александр Тютин, Игорь Лагутин, Антон Юрьев, Анастасия Кравченя, Елизавета Пащенко, Мирон Проворов и другие. Режиссёр-постановщик - Евгения Юстус.

© Постер

Ранним утром в одном из районов Москвы происходит страшный взрыв. Полицейский-кинолог Глеб Котов (Кривошеев) и его пёс Мухтар первыми приходят на помощь пострадавшим и, рискуя жизнями, спасают двух человек. Однако на следующий день Мухтар допускает серьёзную ошибку при задержании преступников. Защищая пса, Котов конфликтует с руководителем опергруппы, а Мухтар кусает полицейского. Тем временем в другом районе города оперативник Виктория Строганова (Бурдужа), приняв розыгрыш коллег за реальную опасность, случайно ранит сослуживца и оказывается под угрозой увольнения. А опытный полицейский Олег Фролов (Ляпин) превышает полномочия, запугивая наркокурьера, вовлекавшего в преступления воспитанников детдомов.

Троих провинившихся сотрудников решают не увольнять, а отправить на «перевоспитание» к полковнику Артёму Колосову (Носик), знакомому зрителям по первому сезону «Мухтара». Колосов соглашается возглавить новую группу, ведь если он откажется – его проводят на пенсию. Он просит расширить команду, и к ним присоединяется молодой айтишник Раф (Буров). Теперь опергруппе вместе с Мухтаром предстоит раскрывать преступления и противостоять влиятельному криминальному авторитету по прозвищу Антиквар.

Я попытался сохранить Артёма Колосова таким, каким он всегда был, но с учётом жизненного опыта, - говорит Александр Носик. - Всё же люди с возрастом не меняются, и мой герой ещё больше "закостенел" в своих качествах. Он стал суровым отцом и требовательным начальником. Надеюсь, что благодаря моей профессиональной въедливости, моим замечательным партнёрам и нашему талантливого и небезразличному к своей работе режиссёру удалось раскрыть героя по-новому. Конечно же у нас были каскадёрские эпизоды! Это же детектив! И нас зрелый актёров, можно сказать в прямом и переносном смысле бросали, вертели и подкидывали. Но мы замечательно с этим справились, поддерживая друг друга.

Эфир в 17.00.