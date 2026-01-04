Звезда «Очень странных дел» рассказал о будущей карьере

Финн Вулфхард, прославившийся ролью Майка Уилера в культовом сериале «Очень странные дела», решил взять паузу в актерской карьере. Об этом 23-летний артист рассказал в интервью журналу Esquire, поделившись планами на ближайшее будущее после завершения проекта, который сделал его звездой.

По словам Вулфхарда, на 2026 год у него нет подтвержденных ролей в кино или сериалах. Это осознанное решение: актер хочет на время отойти от съемочной площадки и сосредоточиться на другом важном для себя направлении — музыке. Финн намерен полностью посвятить себя группе The Aubreys, с которой он выступает уже несколько лет.

«Я определенно хочу продолжать сниматься в кино, но только в тех проектах, которые мне по-настоящему интересны», — подчеркнул актер. В ближайших планах музыканта — гастроли и работа над новым альбомом. По его словам, за последние два года у него накопилось достаточно материала, который он давно хотел записать и выпустить.

Группа The Aubreys появилась в 2020 году и быстро привлекла внимание публики. Их трек Getting Better (otherwise) вошел в саундтрек к фильму «Няня», а позже коллектив представил полноценный альбом Karaoke Alone. Музыкальная карьера Вулфхарда развивается параллельно с актерской и становится для него все более значимой.

Кроме того, Финн пробует себя и в режиссуре. Одной из его заметных работ стал официальный клип на песню Джорджа Харрисона Give Me Love (Give Me Peace On Earth) — композиция была написана в 1973 году, а видеоклип к ней появился лишь спустя 52 года.