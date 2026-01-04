Топ-10 ярких кинопремьер января

В первый месяц 2026 года зрителей ждет множество кинопремьер. В январе на экраны выйдут фильмы разных жанров — от семейных комедий до драм и триллеров. Какие новинки ожидаются — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

«Чебурашка 2»

Прошел год, как Чебурашка поселился у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Их приглашают на день рождения Сони, где Чебурашка случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры, ушастик вместе с Соней и Гришей сбегают в горы, где их ждут красивые пейзажи и опасные приключения. Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой. Чтобы это сделать, им предстоит научиться прислушиваться друг к другу.

Дата выхода: 1 января.

«Простоквашино»

«Простоквашино» — это экранизация известных советских мультфильмов, основанных на повести Эдуарда Успенского. Мальчик по прозвищу Дядя Федор живет в городской квартире и мечтает о домашних животных, однако родители ему не разрешают. Однажды на улице он встречает говорливого кота Матроскина и добродушного пса Шарика и уезжает вместе с ними в деревню Простоквашино, где они находят пустой дом и начинают обустраивать собственную жизнь. Здесь героев ждут веселые хлопоты, маленькие открытия и настоящая дружба.

Дата выхода: 1 января.

«Буратино»

Фильм «Буратино» также является экранизацией советской повести «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В доме старого мастера Карло однажды появляется волшебный ключ, способный исполнить любое желание. Он мечтает лишь об одном — о сыне. Желание исполняется, и полено превращается в веселого деревянного мальчика по имени Буратино. Своим добрым сердцем он завоевывает любовь отца, но, поняв, что отличается от остальных, решает отправиться в путешествие, чтобы доказать: он настоящий.

Дата выхода: 1 января.

«Отец, мать, сестра, брат»

«Отец, мать, сестра, брат» — три трогательные новеллы о том, как взрослые люди пытаются понять своих родителей и друг друга. В каждой из них разные города и страны: восточное побережье США, Дублин и Париж. В центре повествования — скрытые обиды, забытые чувства и поиск понимания.

Дата выхода: 1 января.

«За Палыча! 2»

Продолжение комедии вновь вернет зрителей в мир армейской дисциплины. В Подгорный приезжает бизнесмен по имени Василий, который хочет снести памятник Воину-освободителю и построить на его месте торговый центр. Палыч протестует против этого, а затем исчезает. Чтобы спасти деда и разобраться, что скрывается за конфликтом, главный герой Артем Голубь снова собирает десантуру.

Дата выхода: 1 января.

«Марти Великолепный»

Нью-Йорк, 1950-е годы. Эпоха джаза, дыма и азартных игр. Настольный теннис превращается в спортивный культ. Марти Рейсман — игрок-легенда, прошедший путь от уличных залов до титула чемпиона. С годами он становится символом упорства и харизмы, доказывая, что возраст не является помехой.

Дата выхода: 15 января.

Одинокий отец и его дочь решают приютить загадочную девушку, найденную на берегу реки. Их жизнь меняется, когда они узнают, что за ней охотится опасный наркобарон. Теперь хрупкое доверие и семейная привязанность сталкиваются с безжалостным миром насилия.

Дата выхода: 15 января.

«28 лет спустя: Храм костей»

Сиквел фильма «28 лет спустя», вышедшего в июне 2025 года, снова расскажет о мире после эпидемии. Теперь опасность исходит не только от вируса ярости, но и от людей, превративших страх в оружие. Харизматичный и жестокий лидер Джимми Кристалл возглавил культ, подчиняющий выживших своей воле. Теперь борьба за человечность становится смыслом выживания.

Дата выхода: 16 января.

«Возвращение в Сайлент Хилл»

Продолжение знаменитой истории возвращает зрителей в мир, где прошлые кошмары сливаются воедино. Главный герой Джеймс Сандерленд тяжело переживает разлуку со своей любимой. Однажды он получает таинственное письмо, которое приводит его в город Сайлент Хилл. Джеймс надеется найти там свою возлюбленную, однако город сильно изменился под влиянием некой зловещей силы. В Сайлент Хилл герой сталкивается с пугающими существами и образами. Он пытается отличить реальность от иллюзий и сохранить достаточно сил, чтобы спасти свою любовь.

Дата выхода: 22 января.

«Девятая планета»

После несчастного случая автомеханик Дима Хруст начинает вспоминать службу на дальней планете, где он сражался с чудовищами. Ему никто не верит, но встреча с девушкой по имени Полина заставляет его усомниться в реальности происходящего, ведь он помнит ее из своих видений. Дима решает вернуться туда, где начинается правда.

Дата выхода: 29 января.

11 декабря состоялась премьера фильма «Невероятные приключения Шурика», снятого по мотивам популярных советских лент Леонида Гайдая. Что известно о новой картине — в материале «Вечерней Москвы».