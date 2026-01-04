Назван один из лучших месяцев 2025 года по итогам кинопроката в России

Ноябрь стал одним из самых успешных месяцев 2025 года для российского кинопроката, продемонстрировав значительный рост посещаемости кинотеатров. Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

© кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

"Самый дорогой месяц в 2025 году был ноябрь, не считая января. <…> Ноябрь показал рост 23% к посещаемости [кинотеатров]. Такого не было, мы сравниваем год в год. Если сравнивать ноябрь с, например, летним месяцем - это просто кратный рост", - отметил он.

По словам Воронкова, высокие показатели проката были обеспечены за счет одновременного выхода и продолжительного проката нескольких релизов.

"В прокате одновременно работали несколько сильных картин - дорабатывал "Август", вышла "Алиса в стране Чудес" и "Горыныч", из зарубежного кино кассу сделала "Иллюзия обмана 3", также дорабатывал "Дракула". Это наглядное доказательство того, что люди готовы ходить в кино. Зритель действительно соскучился, ему нужен контент", - подчеркнул глава ассоциации.

Он напомнил, что кинотеатрам неоднократно "предрекали" закрытие.