Назван один из лучших месяцев 2025 года по итогам кинопроката в России

Ноябрь стал одним из лучших месяцев 2025 года по итогам кинопроката в России
Ноябрь стал одним из самых успешных месяцев 2025 года для российского кинопроката, продемонстрировав значительный рост посещаемости кинотеатров. Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
"Самый дорогой месяц в 2025 году был ноябрь, не считая января. <…> Ноябрь показал рост 23% к посещаемости [кинотеатров]. Такого не было, мы сравниваем год в год. Если сравнивать ноябрь с, например, летним месяцем - это просто кратный рост", - отметил он.
По словам Воронкова, высокие показатели проката были обеспечены за счет одновременного выхода и продолжительного проката нескольких релизов.
"В прокате одновременно работали несколько сильных картин - дорабатывал "Август", вышла "Алиса в стране Чудес" и "Горыныч", из зарубежного кино кассу сделала "Иллюзия обмана 3", также дорабатывал "Дракула". Это наглядное доказательство того, что люди готовы ходить в кино. Зритель действительно соскучился, ему нужен контент", - подчеркнул глава ассоциации.
Он напомнил, что кинотеатрам неоднократно "предрекали" закрытие.
"Кинотеатры хоронили много раз: с появлением телевидения, интернета, стримингов, во время пандемии. Да, посещаемость пока не вернулась к уровню 2019 года. Но когда появляется качественный продукт с хорошей рекламной поддержкой, зритель идет. Эффект события по-прежнему работает, и именно он сегодня удерживает кинотеатры", - заключил Воронков.