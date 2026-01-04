Как снимался фильм «Председатель» и почему Ульянов был недоволен своей ролью

Дело в том, лихой председатель – инвалид войны существовали на самом деле. Только звали его не Егор Трубников, как в фильме, а Кирилл Орловский. И жил прототип Ульянова – не в российской глубинке, а в Белоруссии. Для вхождения в образ Михаил Ульянов досконально изучил жизнь своего прототипа. Это был смелый и даже жестокий человек, но таким его сделало время и должности, которые он занимал. Орловский был, если так можно сказать, профессиональным партизаном. Свой первый отряд он увел в белорусские леса еще в годы революции. Стихийная боевая единица провела десятки операция, убила около ста жандармов и помещиков. Было Кириллу на то время всего 23 года.

© скриншот из фильма «Председатель»

В мирное время он сражался на просторах Испании, а как только война перешагнула советскую границу – вновь ушел в леса на оккупированной территории Белоруссии. К нему, в топкую глушь и непроходимую чащу, бежали из деревень женщины, старики и дети – все, кого немцы не угнали в Германию. Из необученных добровольцев Орловский вновь мощный отрад, который смог даже напасть на конвой Генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе и убить самых высокопоставленных немецких военных.

Во время этой операции Орловский и получил тяжелое ранение. Ему по плечу отняли руку, он на всю жизнь потерял слух, стал слегка прихрамывать на ногу. Но в образ Егора Трубникова вошла только ампутированная рука.

После боевых заслуг Орловского отправили на пенсию, но вести мирную жизнь бывший партизан не смог. Он пишет письмо лично товарищу Сталину и просит его поставить председателем в самый отстающий колхоз родной Могилевской области…. Остальная биография – была показана в фильме.

Кстати, колхоз «Рассвет», поднятый Орловским, существует до сих пор. Он и сейчас входит в число десяти передовых хозяйств Белоруссии.

Роковое обещание Урбанскому

Председателем Егором Трубниковым мог бы стать Глеб Стриженов. Но пройдя пробы, актер отказался от роли могучего колхозника. Слишком далека от него, потомственного дворянина, была крестьянская жизнь. Идеально на роль председателя подошел бы Василий Шукшин, но оказался занят на съемках.

Тогда кандидатом в председатели режиссер Алексей Салтыков выбрал своего давнего друга – Евгения Урбанского. По его мнению, никто иной воплотить Егора Трубникова не смог. В каждом взгляде, в любом повороте головы этого артиста читался героизм и мужская сила. Но Урбанского не утвердил худсовет. Не было в нем, по мнению мастеров советского кино, крестьянской мужиковатости, заземленности, в хорошем смысле этого слова.

Председателям назначили Ульянова. Но режиссер дал Евгению Урбанскому обещание снять его в следующем своем фильме. Им оказался печально известный «Директор». На тех съемках артист Евгений Урбанский погиб, выполняя за каскадера несложный трюк.

На роль брата Егора Трубникова пригласили никому тогда еще не известного Ивана Лапикова. На то время актеру было уже за 40, и все эти годы никто не замечал его таланты. И только в «Председателе» он смог раскрыться так, что его игре завидовал сам Ульянов. «Лапиков кладет меня на обе лопатки. Он играет широко, сочно, необычно. Его роль куда лучше моей».

После «Председателя» талантливого актера из народа, наконец, заметили и наперебой стали приглашать сниматься в кино.

Явление Кокшенова народу

Многие помнят этот диалог из «Председателя»

«В какой институт ты собрался поступать?» - спрашивает Егор Трубников у румяного молодца. «В порнографический», - отвечает красавчик. «Может, все же в полиграфический?» - уточняет колхозник...

С такой «порнографической» фразой ворвался в кино Михаил Кокшенов. В фильме «Председатель» случилась его первая роль. Спустя почти 30 лет, в 90-х, он станет если не главным порнографом нового русского кино, но уж точно мастером комедий с эротическим подтекстом. И эта жизненная программа, видимо, включилась как раз на тех съемках...

Сам Кокшенов ни о ролях деревенских увальней, ни о фильмах с эротическим подтекстом никогда и не мечтал. Он и деревни-то никогда в глаза не видел. Михаил родился в самом центре Москвы, на Софийской набережной – как раз напротив Кремля. Его воспитывала мама. Единственный ребенок в семье был окружен трогательной заботой. А когда Михаил вырос, он не мыслил свою жизнь без мамы. Каждую потенциальную супругу этот добрый молодец приводил в дом и ждал маминого вердикта. Его он получил только к 50-ти годам...

После «Председателя» за Кокшеновым закрепилось амплуа деревенского простачка. Таким его и увидели самые знаменитые режиссеры, в том числе и сам Гайдай.

«Леонид Иовоч, - говорил ему Кокшенов. – Я же интеллигент. Почему я всегда играю тупых?» Миша, - отвечал ему режиссер. – Ты, конечно, интеллигент, но только очень хорошо замаскировавшийся».

Кокшенову удалось выйти из образа только в 90-е, когда он сам начал снимать фильмы и назначать роли. В новом русском кино он стал крутым бизнесменом, но по-прежнему не блещущем интеллектом. По мнению многих, Кокшенов-лопух выглядел все же органичнее.

Вместо дерон придумал себе другой образ – крутого нового русского бизнесмена. Кроме Кокшенова, «Председатель» стал стартовой площадкой для талантов Виталия Соломина и Вячеслава Невинного.