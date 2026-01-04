Стало известно, отменено ли аниме по Genshin Impact

Аниме-сериал по игре Genshin Impact не отменён, несмотря на последние слухи. Это подтвердил дизайнер боевой системы во время фестиваля Genshin FES 2026 в Шанхае.

По его словам, работа над адаптацией продвигается в «устойчивом темпе», а разработка не сталкивается с неожиданными трудностями. За создание сериала по-прежнему отвечает японская студия Ufotable, известная по аниме «Клинок, рассекающий демонов».

Аниме по «Геншину» анонсировали ещё в 2022 году, но с тех пор о проекте не было никаких официальных новостей. Вероятно, это связано с загруженностью Ufotable — студия, отвечающая за проект, сейчас занимается развитием франшизы «Клинок, рассекающий демонов» и отодвигает другие релизы дальше и дальше.