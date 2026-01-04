Джеймс Кэмерон стал первым режиссером с четырьмя фильмами-миллиардерами

Джеймс Кэмерон стал первым и единственным режиссёром в истории, четыре фильма которого преодолели отметку в $ 1 млрд кассовых сборов в мировом прокате.

Достижение стало возможным благодаря коммерческому успеху ленты «Аватар 3: Пламя и пепел». Триквел научно-фантастической саги заработал более $ 1 млрд всего за две недели проката после премьеры 19 декабря 2025 года.

Теперь список «миллиардеров» Кэмерона выглядит следующим образом:

«Титаник» (1997);

«Аватар» (2009);

«Аватар 2: Путь воды» (2022);

«Аватар 3: Пламя и пепел» (2025).

Примечательно, что это четыре последние полнометражные художественные работы режиссёра, выпущенные подряд. До этого момента Кэмерон делил лидерство с Энтони и Джо Руссо (постановщики «Мстителей»), у которых было три картины с аналогичными сборами.