Десять лучших фильмов с Марго Робби

Киноподборка с одной из самых красивых и сексуальных актрис Голливуда.

Марго Робби прекрасна во всех образах – как чувственных героинь-красоток, так и отрицательных персонажей.

Биография Марго Робби

Марго Робби родилась 2 июля 1990 года в австралийском городе Дэлби в семье фермера и физиотерапевта. У Марго есть сестра Аня и два брата – Лаклан и Кэмерон. Отец семейства бросил жену с детьми и начал новую жизнь. На тот момент Робби едва исполнилось семь лет.

Развод родителей девочка переживала очень остро и, как признавалась позже, так и не смогла простить предательство отца. Мать будущей голливудской звезды была вынуждена много работать, чтобы прокормить четверых детей. Но она не забывала о досуге и образовании каждого. Так, Марго в восемь лет попала в цирковую школу, а каждое лето проводила в гостях у бабушки, где активно помогала по хозяйству.

Окончив школу, девушка поступила в Сомерсетский колледж, чтобы обучаться актёрскому мастерству. Однако финансовые проблемы матери не давали покоя Робби. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь сестры и братьев, Марго устроилась сразу на три работы. Она была официанткой, убиралась в номерах гостиницы и продавала мелкие сувениры в магазине.

Поначалу Марго снималась в рекламах и триллерах во время обучения в колледже. Первой заметной ролью актрисы стал фильм «Я вижу тебя». Актриса не была уверена, что сможет добиться высот в карьере, и относилась к себе слишком критично.

Однажды она пришла на кастинг австралийского ситкома «Соседи» и была настолько разочарована в своей работе, что тут же улетела отдыхать в Канаду, думая, что роль точно ей не достанется. К удивлению Робби, отдых ей пришлось прервать: её пригласили в сериал, и три года актриса снималась в «Соседях». Почти каждый день на съёмочной площадке она проводила по 18 часов, показывая свою преданность любимому делу.

После окончания съёмок Марго была полна решимости покорить Голливуд и переехала из родной Австралии в США. Актрису не ждал радушный приём: она изо дня в день ходила на кастинги, но везде натыкалась на безразличие. За год в Америке девушка получила лишь одно предложение: сыграть стюардессу в сериале «Пан Американо». Сериал получился провальным, и после первого сезона его закрыли. Однако Марго получила старт голливудской карьеры.

Путь в большое кино начался для Марго с фильма «Бойфренд из будущего». А настоящий прорыв случился, когда Робби предложили судьбоносную роль в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Картина произвела настоящий фурор и была номинирована на «Оскар» в пяти номинациях. Марго обрела ту оглушительную славу, к которой так долго и упорно шла.

В 2016 году актриса снялась в фильме «Отряд самоубийц», где предстала в образе подружки Джокера – Харли Квинн. Партнёрами Марго стали Уилл Смитт, Кара Делевинь, Джаред Лето. После работы в фильме пошли слухи о романе Робби и Смита, которые оба отказывались комментировать.

Затем последовала другая значимая работа в кино. В фильме «Тоня против всех» голливудская красотка предстала в непривычном амплуа: она сыграла знаменитую спортсменку Тоню Хардинг, которая вопреки тяжёлому детству сумела добиться высот в фигурном катании.

Предложения режиссёров сыпались с неимоверной скоростью, но Робби была крайне избирательна и требовательна. Именно поэтому практически каждая её роль – это номинации на престижные премии и восторженные отзывы критиков. Так, в драме «Две королевы» актриса исполнила роль Елизаветы I и принесла фильму успех.

За роль в биографической драме «Скандал» Марго номинировали на «Оскар», а сами съёмки шли параллельно с работой в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Поклонники с нетерпением ждали, когда актриса вновь воплотит полюбившийся им образ Харли Квинн. Поэтому фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» они приняли с нескрываемым воодушевлением.

Спорт и питание

Для съёмок Марго Робби прибегает к услугам диетолога и фитнес-тренера. Перед работой над «Барби» знаменитость занималась пилатесом, чтобы развить гибкость. В фильме много танцевальных сцен: Марго пришлось потратить немало сил на их репетиции. Кроме того, чтобы добиться желаемых форм, Робби придерживалась интервального голодания.

Для роли в «Хищных птицах» перед Марго стояла более серьёзная цель: нарастить мышечную массу. В «Отряде самоубийц» актриса не выглядит слишком натренированной, и создатели сиквела решили это исправить. Робби ежедневно проводила по часу в тренажёрном зале, а потом занималась бегом. Результат превзошёл ожидания.

Личная жизнь Марго Робби

Ей приписывали романы с Уиллом Смитом, Леонардо Ди Каприо и другими коллегами по цеху. Актриса игнорировала слухи, ведь с 2013 года она счастлива в союзе с Томом Акерли. Том работает помощником режиссёра, познакомился с Марго на съёмках фильма «Французская сюита». Поначалу между ними не было романтических отношений, но через год после знакомства Марго и Том поняли, что созданы друг для друга. В 2016 году пара сыграла свадьбу в Австралии, а прошлой осенью Марго родила сына.

Фильмы с Марго Робби

Фильм «Волк с Уолл-стрит» мог бы и не стать звёздным прорывом для Марго Робби, ведь на её место претендовали сразу две знойные красотки: Тереза Палмер и Эмбер Хёрд.

В сцене поцелуя с Леонардо Ди Каприо Марго слегка переборщила и отвесила партнёру неслабую пощёчину. Как призналась позже, актриса здорово испугалась, потому что думала, что Ди Каприо засудит её, и тут же поспешила с извинениями. В этот момент на площадке повисла неловкая тишина, а затем раздался такой смех, что пришлось на некоторое время остановить съёмочный процесс. Леонардо, к слову, нисколько не обиделся на Марго.

Марго Робби исполнила роль Харли Квинн, чем снискала огромную любовь публики. Казалось бы, эта яркая и неординарная роль будто написана для Марго, но на неё претендовало множество актрис. В их числе Мила Кунис, Эмма Уотсон, Зои Дешанель, Оливия Уайлд, Линдси Лохан, Аманда Сейфрид. Однако главной претенденткой и соперницей Робби была Кара Делевинь. В итоге Кара получила роль Чародейки.

Актёры настолько вжились в роли, что в память о съёмках сделали себе тематические татуировки. Джаред Лето и вовсе пошёл дальше: он никак не мог расстаться с образом Джокера и присылал актёрам своеобразные «сюрпризы». Так, Марго досталась крыса, а Уиллу Смиту – пули.

Для роли фигуристки Марго пришлось оттачивать умение кататься на коньках, хотя актриса состоит в любительской хоккейной лиге. Робби потратила огромное количество времени на многочасовые тренировки, но так и не смогла выполнить тройной аксель, которым так известна Тоня Хардинг. В результате эту сцену сняли благодаря компьютерной графике. Кстати, Тоня Хардинг выступила личным консультантом и активно помогала создателям фильма.

Марго Робби тренировалась под руководством фигуристки Сары Кавахари. Работа актрисы настолько понравилась критикам, что Марго за свои старания была номинирована на «Оскар», но заветную статуэтку так и не получила.

Марго Робби не сразу согласилась на роль Елизаветы I. И только письмо режиссёра картины, Джози Рурк, смогли убедить актрису взяться за работу. Сирша Ронан и Марго Робби впервые увидели себя в гриме прямо во время съёмок. Актрисы специально репетировали отдельно друг от друга. Кстати, Марго накладывали сложный грим и надевали рыжий парик.

«Скандал», США, Канада, 2019 год

За роль в драме Марго Робби получила номинацию на премию «Оскар». Её персонаж – единственный, придуманный специально для фильма. Остальные списаны с реально существующих людей.

Перед тем как приступить к работе, актриса завела секретный аккаунт в социальной сети, чтобы следить за страницами сторонниц ультраправых взглядов.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», США, Великобритания, 2020 год

Жанр: боевик, криминал.

Режиссёр: Кэти Янь.

Главные роли: Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес.

Возрастные ограничения: 18+.

В долгожданном сиквеле «Отряда самоубийц» Марго вновь вернулась в образе великолепной злодейки. Поклонники были взволнованы появлением Харли Квинн и рекламный промотур с главными актёрами встретили с оглушительным успехом.

Голливудская красотка специально занималась с фитнес-тренером, чтобы выглядеть в образе спортивной и подтянутой. У каждой героини в фильме преобладает определённый стиль боя. У Харли Квинн это смесь гимнастики и акробатики, Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд) перебрасывает соперников через себя, как в реслинге, Чёрная Канарейка (Джерни Смоллетт) атакует ударами ног, а Рене Монтойя (Рози Перес) – кулаков.

«Страна грёз», США, 2019 год

Жанр: триллер, драма.

Режиссёр: Майлз Джорис-Пейрафит.

Главные роли: Финн Коул, Марго Робби, Трэвис Фиммел, Керри Кондон.

Возрастные ограничения: 18+.

Атмосферная ретродрама с Марго Робби в главной роли ещё раз продемонстрировала актёрский талант голливудской красотки. В фильме актриса исполнила роль беглой грабительницы банков, которая, получив ранение, ищет спасение в заброшенном сарае молодого парня. Теперь перед героем встаёт выбор: спасти жизнь опасной преступнице или сдать её властям в обмен на вознаграждение.

«Конченая», Ирландия, Великобритания, Гонконг, Венгрия, США, 2017 год

Актриса сыграла роль официантки Энни, которая хочет стать киллером. Она выходит на контакт с криминальным авторитетом Франклином – загадочным человеком, лица которого никто никогда не видел. Энни готова выполнить любые задания, но просит об услуге – найти её школьного учителя по английскому. За простой просьбой кроется серьёзная причина, и Франклин не подозревает, что главной мишенью на самом деле является он сам.

«Барби», США, Великобритания, 2023 год

Фильм о кукольной жизни Барби и Кена произвёл настоящий фурор в киноиндустрии и собрал в прокате огромные $ 1,5 млрд. За роль Барби Марго Робби получила номинацию на «Золотой глобус». На премьере в Лондоне актриса появилась в ярко-розовом платье мини с меховой отделкой. А чуть позже она вместе со своими стилистом объявила о выпуске книги: «Барби: мировой тур». На обложке книги красовалась Марго в образе культовой куклы.

Кстати, Робби стала продюсером фильма. В роли Кена она видела только Райана Гослинга.

«Вавилон», США, 2022 год

Несмотря на звёздный состав, фильм провалился в прокате и не смог окупить своего бюджета. Негативные отзывы критиков и публики шокировали Марго Робби, которая заявила, что когда-нибудь фильм станет классикой.

Марго могла и не получить роль в «Вавилоне», ведь на её место претендовала Эмма Стоун. Однако в результате пандемии коронавируса график съёмок был смещён, из-за чего Стоун не смогла найти место для нового проекта.