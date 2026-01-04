Авторы «Очень странных дел» думали над другой концовкой для Одиннадцать

Шоураннеры сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы поделились подробностями работы над сценарием заключительного сезона. Авторы рассказали, что рассматривали вариант «абсолютно счастливой» развязки для героини Милли Бобби Браун.

По словам создателей, они всерьёз обсуждали версию сюжета, в которой Одиннадцать получает идеальное будущее, полностью свободное от прошлых угроз и преследований.

Мы обсуждали, возможен ли счастливый конец. Полностью счастливый, где она замужем за Майком, они живут идеальной жизнью, правительство полностью отступило, лаборатория закрыта, а эксперименты закончены? И мы просто не смогли придумать, как заставить это работать.

Пятый и финальный сезон «Очень странных дел» завершился выходом последнего эпизода 1 января. Серия, хронометраж которой превысил два часа, поставила точку в истории борьбы жителей Хоукинса с Изнанкой.