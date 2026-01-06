Сколько посмотрело фильмы «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино»

Общее количество зрителей, посмотревших в кинотеатрах фильмы "Чебурашка 2", "Простоквашино" и "Буратино", превысило отметку в 10 млн, подсчитал корреспондент ТАСС.

© Freepik

Вторая часть "Чебурашки" и фильмы "Буратино", "Простоквашино" появились в российских кинотеатрах 1 января. По состоянию на 20:00 мск 5 января более 10,337 млн россиян посмотрели эти картины, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Самым популярным фильмом среди трех новинок является "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко. За пять дней в прокате картину посмотрели более 5 млн человек. В первый день семейное кино посмотрели более 880 тыс. человек, в последующие — более 1 млн зрителей каждый день.

За пять дней в прокате фильмы "Чебурашка 2", "Простоквашино" и "Буратино" собрали более 5 млрд рублей.

О фильмах

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.

Исполнителем главной роли всем известного деревянного мальчика стала юная актриса Виталия Корниенко: она воплотила Буратино на экране при помощи компьютерной технологии "захвата движения" (motion capture). Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро стал Степан Белозеров, Арлекином — Рузиль Минекаев. Лису Алису и кота Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Злодея Карабаса Барабаса исполнил один из продюсеров фильма Федор Бондарчук.

В "Простоквашино" роль дяди Федора сыграл юный актер Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика — Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Федора — Лиза Моряк и Павел Прилучный.