Хидэаки Анно выпустит новый фильм по «Евангелиону»

Студия Khara объявила о работе над новым анимационным проектом во вселенной «Евангелион». Короткометражный фильм приурочен к 30-летнему юбилею культовой франшизы.

© Чемпионат.com

Хронометраж ленты составит около 13 минут. Создатель оригинального сериала Хидэаки Анно вернётся к работе над серией в качестве автора сценария и общего куратора проекта. Режиссёром выступит Наоюки Асано, ранее занимавший пост главного аниматора в полнометражной картине «Евангелион: 3.0+1.0». Также в производстве задействованы ветераны студии Кадзуя Цурумаки и Синдзи Хигучи.

Премьера состоится в рамках специального мероприятия «Evangelion: 30+», которое пройдёт на «Йокогама Арене» в Японии с 21 по 23 февраля 2026 года. Организаторы отметили эксклюзивный характер показа: короткометражку будут транслировать только на площадке фестиваля один раз в день.

Оригинальное аниме «Евангелион нового поколения» впервые вышло в эфир в октябре 1995 года. Последний крупный проект франшизы, серия полнометражных фильмов Rebuild of Evangelion, завершился в 2021 году выходом ленты «Евангелион: 3.0+1.0: Как-то раз».