Глава Роскино Эльза Антонова рассказала, что российский мультфильм «Маша и Медведь» пользуется высоким спросом в арабских странах. По ее словам, интерес во многом связан с образом главной героини, которая одета скромно и демонстрирует понятную для этой аудитории модель поведения.

Антонова отметила, что предпочтения зарубежных зрителей к российскому контенту зависят от региона. Так, в Сербии, по ее словам, востребованы хорроры, ужасы и триллеры, тогда как в Бразилии и Франции чаще выбирают авторское жанровое кино. В странах Персидского залива, включая ОАЭ, Бахрейн и Оман, наибольшей популярностью пользуются детские и семейные проекты.

Наибольший экспортный потенциал российского кино, как считает глава Роскино, сейчас сосредоточен в Китае. В пятерку ключевых рынков также входят Израиль, Германия, Румыния и Италия. Антонова добавила, что европейские страны относятся к российскому контенту осторожно, однако сделки продолжают заключаться, что в нынешних условиях она считает важным результатом.

По словам Антоновой, основная задача Роскино сегодня заключается в том, чтобы сделать российское кино узнаваемым во всем мире. Она подчеркнула, что после 2022 года отрасли пришлось преодолевать серьезные ограничения, однако в 2025 году сформировалась положительная динамика, и на возвращение к прежним показателям может потребоваться еще несколько лет, передает РБК.

В мае 2025 года в кинотеатре «Иллюзион» прошел Фестиваль китайского кино. Совместно с китайскими партнерами, при поддержке Минкультуры России, это мероприятие организовало Роскино. В 2024 году компания, являющаяся преемницей «Совэкспортфильма», отметила свое столетие. Тогда же на должность генерального директора назначили Эльзу Антонову. «ВМ» побеседовала с ней о достижениях первого года на посту, о планах и новых проектах.