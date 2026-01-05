Зрители отметили сильные и слабые стороны "Чебурашки 2"

Фильм "Чебурашка 2" собрал в прокате уже более полутора миллиарда рублей. И на этом останавливаться не собирается. Наоборот — сборы растут как снежный ком. Также быстро по Сети расходятся впечатления первых зрителей. В целом, они позитивные. Единственное, что зрители не могут простить "Чебурашке", — голливудские шаблоны.

© Российская газета

«Но это та болезнь, которой сегодня заражены многие российские фильмы», — отмечают киноманы.

Мы собрали самые показательные комментарии народных "критиков" и знаменитых артистов.

Елизавета Боярская призналась, что не смогла сдержать слез во время просмотра картины. Актриса написала в личном блоге:

«Так, ну я как-то не планировала так плакать на этом фильме».

Актер Александр Лыков на премьере фильма заявил, что россиянам лучше носить на сумках не "Лабубу", а отечественного "Чебурашку", поскольку это более удачный и уместный аксессуар

Липа (Москва): Какая-то болезнь современных сценариев — нет единого сюжета. Или сделан он топорно: на один сквозной нанизываются мини-истории… Каждая сама по себе. Нет единства восприятия. Непошлый юмор скрашивает, конечно. Но, в общем, не стало событием.

Anejo (Москва): Нормальный фильм. Особо докапываться не хочется, минус как с прошлым фильмом очевиден — западные сценарные лекала про непослушных детей, из-за прихоти которых взрослые на уши встают. Вангую, 90% тех, кто поставит фильму минус, — неприятно будет именно это. Шутки не особо запоминающиеся, но не пошлые и действительно заставляют улыбнуться.

EnnYa (Санкт-Петербург): Сегодня посмотрела. После "мылодрам" на каналах ТВ — истинное удовольствие: кинотеатр, большой экран, Яковлева бесподобна. Лысенков, Гармаш, да, собственно, все актеры здорово сыграли.

«Снимать продолжение хорошего фильма — идея вообще рисковая. Ведь все ждут от второй части не меньше, чем от первой, хотя и знают, что редко вторая часть удается. Первый фильм задал такую высоченную планку, что нет слов... Вторая часть тоже получилась добрая, местами веселая, местами трогательная, но до первой ей очень далеко», — оценил один из подписчиков сайта Кино-Театр.РУ.

«Вы уверены, что детям 6+ это можно смотреть? Ребенок смотрел, мне вообще не понравилось. Во-первых, фильм местами очень жестокий!!! Особенно конец. Любимый милый детский персонаж спрашивает Гену — мы умрем? Какую-то беременность добавили, сопли свадьбы, любовь... Лично мне смотреть было очень неприятно. В новом образе "второй личности Гены" нет ничего светлого и доброго. Что же касается сюжета, то есть смешные и поучительные моменты, но в целом тоже показана не слишком здоровая для детей тенденция», — делится один из комментаторов на сайте "Отзовик".

Кстати, жестокость и размытость границ добра и зла отмечают и другие зрители. Но создатели картины говорят — ничего дурного в фильме искать не нужно, там этого просто нет. А есть лишь послание — уделять внимание воспитанию детей с младенчества. По крайней мере, именно об этом рассказывал Сергей Гармаш накануне премьеры.

Что ж, ждем новых цифр по сборам и глубокого анализа российских кинокритиков.

Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.

Сюжет фильма "Чебурашка 2" разворачивается спустя год после событий первой части. Чебурашка взрослеет, и у него начинаются разногласия с Геной. Порой Гена пытается воспитывать маленького приятеля, но его методы далеко не всегда устраивают ушастика.